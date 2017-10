Barbarossa 2.0

Vor 75 Jahren, am 22. Juni 1941, begann mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion der brutalste Vernichtungskrieg der Weltgeschichte. 27 Millionen sowjetische Männer, Frauen und Kinder fielen ihm innerhalb von vier Jahren zum Opfer, die wenigsten davon im Kampf, die meisten vom ihnen willkürlich ermordet oder dem Hunger, -und Kältetod preisgegeben. “Es kann keinen Zweifel geben, dass Leningrad verhungern muss” lautete ein Dekret der deutschen Generalität im November 1941 für die belagerte Stadt, was die Wehrmacht in den folgenden Wintern planmäßig erfüllte: 470.000 Menschen starben an Hunger.

Es ist deshalb mehr als ein symbolischer Akt, wenn Bundespräsident Gauck am Donnerstag nach St. Petersburg reist, um dieser Hungertoten auf dem Friedhof zu gedenken, die deutsche Schuld zu bekennen und den Nachkommen dieser Generation mit einem “Nie wieder!” die Hand zu reichen. Auch Angela Merkel zeigt Souveränität, indem sie sich vor dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen älterer Bruder den “Hungerwinter” in Leningrad nicht überlebte, verneigt und sich für die Verbrechen Deutschlands beim russischen Volk entschuldigt. Wie ernst es mit dieser Versöhungsgeste gemeint ist, zeigen die Historikerzunft und die Museen des Landes, die mit zahlreichen Ausstellungen und Konferenzen den Vernichtungskrieg gegen die “slawischen Untermenschen” thematisieren. So wie die christlichen Kirchen der im Namen des Herrn und des Führers abgeschlachteten Russen gedenken und auch die jüdischen Gemeinden den Mitopfern dieses rassistischen Massenmords, dessen blanke Zahlen den Schrecken des Holocaust fast verblassen lassen.

Wie ? Von all dem geschieht nichts ? Also rein gar nichts, außer irgendeinem halb-offiziösen Kranzabwurf ? Aber was haben sich denn unsere Offiziellen, unsere Politik,- und Kulturschaffenden, stattdessen gedacht ? Wenn sich Geschichte nach dem berühmten Marx-Wort zuerst als Tragödie und dann als Farce ereignet, dann haben wir zum Gedenken an den 75. Jahrestag des Überfalls auf Russland und des Masenmords an 27 Millionen einmal mehr ein Paradebeispiel:

31’000 Soldaten, 3000 Fahrzeuge und Panzer, 105 Flugzeuge und Helikopter, zwölf Kriegsschiffe simulieren im größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Kriegs ….den Überfall auf Russland.

Bzw. von Russland, denn wie weiland Hitler schießt man natürlich nur zurück. Nicht in Nazi-Uniformen und mit guten alten Stuka-Bombern wie beim Unternehmen Barbarossa, das Ganze ist kein “Re-Enactment” bei dem historische Schlachten nachgespielt werden – die säbelrasselnden Nato-Hanseln und ihre Chefs im Pentagon meinen es ernst, und die Bundeswehr schickt 400 Pioniere. Im Rahmen der “Bündistreue”. Nur eine symbolische Marionetten-Truppe für dieses Theater, in dem der Iwan den Watschenmann geben muß.Russophobie ist die unverzichtbare Cashkuh der Nato. Dass Deutschland in diesem Barbarossa 2.0 Zirkus an diesem Jahrestag mitspielt ist geschmacklos und geschichtsvergessen. Dass um dieser absurden Farce Ausdruck zu geben, die Bundeswehr-Pioniere bei ihrem Einsatz am 22. Juni Trauerflor tragen, wurde vom Verteidigungsministerium indes noch nicht bestätigt…