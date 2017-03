Macherin, Moverin, Shakerin… ach was, Königin der (West-)Berliner (Sub-)Kultur war sie und ist sie, die Frau, die den besten politischen Buchladen der Stadt machte, das beste Schwarze Café, den tollsten, weit über die Stadt hinaustrahlenden Musikclub…und weil Monika Dietl dankeswerterweise alle weiteren Großleistungen dieser “Legende” aufgeschrieben hat, kann ich mich kurz fassen. Wäre ich Bürgermeister, würde ich Monika Döring heute mit allem auszeichnen, was die Stadt für Kulturschaffende zu vergeben hat, denn kaum jemand hat sich um die Kultur des Westberliner Insel verdienter gemacht. Weil man dieser Dame mit Orden und Gedöns aber erst gar nicht nicht braucht, hört man sich um wie man vielleicht sonst eine Anerkennung…und dabei fällt der Satz “Geltung habe wir genug, wir brauchen Geld”… und schon stellt der Regierende einen kleinen Scheck aus und steckt ihn diskret in die Post. So einfach wär’s. Aber auch wenn das nicht passiert werden wir den 80. Geburtstag morgen wunderbar feiern – und ich weiß jetzt schon, wer bis in den Morgen über den Dancefloor fegen wird: die unglaubliche, wunderbare Monika!

