Giftgas-Test für Trump?

Einen Oskar in Hollywood hat die Sanitätsabteilung von Al Qaida “White Helmets” ja schon gewonnen, jetzt haben sie bei den gemeldeten Giftgas-Einsätzen in Syrien erneut Zeit zum Filmen gefunden und die Welt mit schrecklichen Bildern versorgt – und erneut wird in den westlichen Medien die syrische Armee für die Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht. Aber wie schon beim letzen Mal, als mit chemischen Waffen die “rote Linie” überschritten wurde, ist das keineswegs sicher und es läuft bei diesem Krieg in Pipelinistan wieder dasselbe Blame Game wie 2013/14. Damals schrieb ich hier:

“Der Hype um das Überschreiten der “roten Linie” durch den Einsatz von Sarin-Gas führte dazu, dass Präsident Obama den Termin des Bombenangriffs auf den 2. September festsetzte, England verlegte ein U-Boot und Kampfflugzeuge nach Zypern, eine Staffel der französische Luftwaffe wurde in Bereitschaft versetzt. Ohne Frage wäre es zu diesem Angriff auf Syrien gekommen – der US-Präsident hatte ihn sogar schon öffentlich angekündigt. Dass er im letzten Moment abgewendet wurde, verdankte sich einem russischen Agenten, der dem britischen Geheimdienst MI 6 ein Muster des in Ghuta verwendeten Giftgases zukommen lies – samt eines vertrauenswürdigen Belegs, dass dieses nicht aus russischen Beständen stammte und daher auch nicht im Arsenal von Assad gewesen sein konnte. Nachdem die Chemiker des MI 6 dies geprüft hatten, funkten sie eilig nach Washington: „Wir wurden reingelegt!“Wie dies geschah, deckte Seymour Hersh in zwei investigativen Reports ( “Whose Sarin? ” und “The Red Line and the Rat Line” ) einige Monate später auf: als eine klassische „False Flag“- Operation hatten die „Rebellen“ selbst das Giftgas eingesetzt. Die Kampfstoffe stammten aus der Türkei und waren auf der von der CIA eingerichteten „Rattenlinie“ zur Versorgung der Aufständischen nach Syrien gebracht worden. Mit dem von der Türkei, Katar und Saudi-Arabien ausgeheckten Plot sollten die Großmächte in den Konflikt hineingezogen werden…”

Um eine solche Eskalations-Strategie – einen Rote-Linien/Giftgas-Test für Trump – scheint es auch bei dem aktuellen Giftgas-Hype wieder zu gehen, der zwar noch ungeklärt ist aber Assad schon komplett in die Schuhe geschoben wird. Tatsächlich droht allerdings den Al Qaida/Al Nusra/ ISIS-Milizien in Syrien/Irak die finale Niederlage und für die auf der Siegerstraße befindliche syrische Armee, die sich unter UN-Aufsicht ihrer Chemiewaffen 2014 offiziell entledigte, macht ein solcher Einsatz militärisch absolut keinen Sinn. Sehr viel logischer scheint da die von Syrien und Russland vorgebrachte Erklärung, dass es zu dem Gasaustritt durch das Bombardement einer Munitionsfabrik kam, in der die sogenannten “Rebellen” solche Waffen heimlich produzierten und lagerten. Das wäre nun wieder kein Grund, endlich Damaskus zu bombardieren, wie es die Kriegstreiber seit Jahren fordern, sondern sich endlich davon zu verabschieden, diese fanatischen Wickelmützen als Söldner zu benutzen. Dass Trump jetzt schon vom Überschreiten “vieler roter Linien” spricht, läßt nichts Gutes erwarten…

UPDATE: Gestern war der Nahost-Experte und Buchautor Michael Lüders in der Talkshow Markus Lanz und konnte ausführlich darlegen, warum “wir” in diesem Konflikt nicht “die Guten” sind. Ob der Zensor nur mal kurz pinkeln war, weiß ich nicht, aber es ist selten genug, das echte Journalisten im ZDF noch so zu Wort kommen:



