Terror Trading – Von 9/11 zum BVB

Der Verdächtige des Anschlags auf den Bus von Borussia Dortmund, ein 28-jähriger Deutsch-Russe aus dem Schwarzwald, soll die Bomben aus Habgier gelegt haben, weil er vorher mit Put-Optionen auf einen Absturz der BVB-Aktien gewettet hatte. “Aktienmanipulationen mithilfe eines vielfachen Mordes – und das Ganze als Terrorakt darstellen”, so etwas Perfides hat es nach Ansicht des “Spiegel”-Chefreporters noch nie gegeben “in Deutschland”. Da hat er womöglich recht, mir aber fiel sofort 9/11 ein, wo genau dasselbe stattfand, nur einige Nummern größer und professioneller und mit weitaus tragischeren Folgen als einer traumatisierten Mannschaft, die dann aus dem Europapokal ausschied.

Anders als der jetzt offenbar gefasste Täter war der auffällige Handel mit Put-Optionen in den Tagen vor 9/11 – das Handelsvolumen von United Airlines lag 285-fach, das von Marsh & McLennan (einer im WTC ansässigen Finanzfirma) 93-fach und das von American Airlines 60-fach über dem Durchschnitt – nie Gegenstand einer Fahndung oder Ermittlung und wurde von der 9/11-Untersuchungskommisison als “unauffällig” abgetan. Doch das war er keineswegs, wie Lars Schall erst unlängst in einer umfangreichen Recherche aufgezeigt hat: “9/11 Terror Trading: Beware of a Limited Hangout” – und wie wir es in einem Kapitel von “11.9. – Einsturz eines Lügengebäudes” 2011 ausführlich beschrieben haben. Die menschenverachtende Perfidie, die wir in der Tat und den Motiven des BVB-Bombers erkennen, hat also durchaus ihre Vorbilder. Und das in einer Dimension, die so finster und mächtig ist, dass sie nicht wirklich aufgeklärt werden kann, denn das würde, mit Innenminister de Maiziere zu sprechen, die “Bevölkerung verunsichern”.