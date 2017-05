French Revolution needed!

Ihr werdet den Nationalismus in Folklore verwandeln – mit Fähnchen und Gesängen und Tschingderassabum oder, wie das neuerdings in den Fankurven heißt: Choreographie. Ihr werdet kapieren, dass der Nationalstaat nicht das Endziel, sondern nur eine Etappe darstellt auf dem Weg der nomadischen Primatenhorde über die ersten Siedlungen, Dörfer, Städte und Kleinstaaten hin zu immer umfassenderen Organisationseinheiten. Ihr werdet keinen Angriff von Außerirdischen auf die Erde brauchen, um einzusehen, dass ihr alle Erdlinge seid und die Lebensbedingungen auf eurem Heimatplaneten nur erhalten könnt, wenn ihr zusammenarbeitet (→Wettbewerb). Was mit dem Hochziehen von Grenzzäunen und nationaler Abschottung nun mal schlecht funktioniert. Denn »erst wenn man auf Spezialisierung und Nationen verzichtet, wird die Menschheit eine Überlebens- chance haben. Es geht darum: Alle oder keiner«, notierte schon Buckminster Fuller in seiner “Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde” – und er hat recht. Angesichts globalen Klimawandels, weltweiten Warenverkehrsund globaler Kommunikation sind nationale Lösungen kaum mehr als lächerliche Sandkastenspiele eines Vogels Strauß, weshalb ihr das Idyll des Nationalstaats als Wolkenkuckucksheim schleunigst hinter euch lassen werdet. Nicht zugunsten einer Globalisierung, die noch die letzten Zipfel der Erde in eine normierte Einheits-Shopping-Mall verwandelt, sondern weil ihr als planetarische Multitasker beginnt, lokal und global zu denken und zu handeln. Und immer größer werdende Organsiationseinheiten auf der einen Seite durch die Erhaltung und Entwicklung der kleinen Einheiten ergänzt, was den lokalen, kommunalen, regionalen Strukturen mehr Autonomie verschafft, ihre Ökonomie, Kultur, Dialekte und Eigenarten erhält und fördert und mit dieser dezentralen Vielfalt den Gegenpol zu einer alles gleich machenden Globalisierung bildet. »Glokalisierung« heißt euer neues Zauberwort, mit dem ihr die Kinderkrankheit »Nationalismus« überwinden und Heimatgefühle mit Weltverbundenheit, patriotisches und planetarisches Bewusstsein auf erwachsene Art verbinden werdet.