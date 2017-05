Russiagate geplatzt,Trump feuert FBI-Chef

Trump feuert FBI-Chef Comey wegen angeblichen Fehlern bei den Ermittlungen der Clinton-Emails ? Weil Comey diese Untersuchungen im Juli 2016 zuerst geschlossen hatte – was von republikanischer Seite scharf kritisiert wurde – und er sis dann kurz vor dem Wahltermin wieder aufgenommen hatte, war sein Rücktritt von Hillary Clinton und ihrem Lager lautstark gefordert worden, doch Trump hatte den FBI-Direktor im Amt bestätigt. Warum also jetzt die Entlassung in einer überraschenden Blitzaktion ?

Während das Weiße Haus auf die Empfehlungen des Justizministeriums verweist, denen der Präsident gefolgt wäre, schießen auf der Gegenseite die Verschwörungstheorien ins Kraut: “Es scheint, als seien diese Ermittlungen zu nahe ans Oval Office gekommen”, sagte der demokratische Senator Ed Markey im Sender CNN. Der progressive MSNBC-Kommentator Chris Matthews sprach vom “Geruch des Faschismus”. Die New York Times bringt die Parallele “Watergate” und Nixons Entlassung des damaligen Chefermittlers ins Spiel.

Hat der Präsident also seinen Polizeichef tatsächlich gefeuert, weil dessen Ermittlungen davor standen ihn definitiv als “Putin-Marionette” (H.Clinton) zu enttarnen ? Auch wenn dem so wäre, macht das Timing keinen Sinn, denn die FBI-Ermittlungen wegen russischer Beeinflussung der Wahl laufen seit Monaten und wenn Trump hier Enthüllungen befürchten müsste, die sich durch Entlassung des Direktors vertuschen lassen, hätte er Comey schon längst feuern können. Warum also jetzt ? Waren das FBI und die Geheimdienste der Putin-Connection Trumps jetzt endlich auf die Spur gekommen ? Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Denn bei der Kongressanhörung am 8. Mai hatte sich er gesamte vom Clinton-Lager erfundene Russiagate-Hoax amtlich in Luft aufgelöst, nachdem der Director National Intelligence und Herr über 17 Geheimdienste, James Clapper, dieses Mal unter Eid bestätigte was er schon zuvor öfter verlautbart hatte: dass er keinerlei Kennntnis von Beweisen für Einmischungen Russlands in den Trump-Wahlkampf hat.

Damit ist die Akte tot. Auch wenn Hillary und ihr Medienchor von der faulen Ausrede, dass “russian Wikileaks” für ihre Niederlage verantwortlich seien nicht lassen können – und jetzt nach “Sonderermittlern” rufen, um den Russen-Hokuspokus weiter zu untersuchen. Absurd, wo doch 17 Geheimdienste und 35.000 FBI-Detektive seit fast einem Jahr absolut nichts gefunden haben und ihr Boss dieses “Nichts” vor dem Parlament beeidigte. Damit sind die Vorwürfe offiziell vom Tisch und eben deshalb konnte Trump den ungeliebten FBI-Chef auch keinen Tag früher feuern.