100 Jahre JFK (5): Long Road From JFK to Pizzagate

Der Titel “The Long Road From JFK to Pizzagate” schreckt ja erst Mal ab – die auf wilden Spekulationen beruhenden Theorien über einen Pädophilen-Ring in einer Pizzeria in Washington zusammenzurühren mit den von vielen ernsthaften Historikern und Forschern seit Jahrzehnten dokumentierten Zweifeln an Lee Harvey Oswald als Mörder JFKs. Aber das Verfahren hat leider Methode. Immerhin kommt in diesem Beitrag Jeff Morley zu Wort, der seit Jahren gegen die CIA um die Freigabe von Akten klagt und den unbedingt lesenswerten Blog JFK Facts betreibt. Im Herbst erscheint seine Biographie des berüchtigten CIA-Gegenspionage-Chefs James Jesus Angleton, das wie schon David Talbots Werk über Allen Dulles (Das Schachbrett des Teufels) zu einer Pflichtlektüre für Kennedy-Interessierte werden dürfte.