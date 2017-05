100 Jahre JFK (7): 50 Gründe

Zum 50. Jahrestag der Ermordung John F.Kennedys brachte BlackOpRadio die Dokumentations-Serie “50 Reasons For 50 Years” heraus – für alle, die mein gerade in einer aktualisierten Neuauflage erschienenes Buch “JFK – Staatsstreich in Amerika” gelesen haben, bieten diese Episoden die Möglichkeit, bestimmte Aspekte des Falls noch einmal in Bild und Ton zu vertiefen. Und für alle Nicht-Leser erschließt sich hoffentlich, warum dieser Mord bis heute große Bedeutung hat. Hier zur Einführung die erste Folge, alle weiteren unter diesem Link: