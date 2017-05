Ich war mal wieder beim Feindsender, der mich an historischer Stelle zu JFK interviewen wollte – vor dem Rathaus Schöneberg, wo Kennedy am 26. Juni 1963 seine berühmte Rede gehalten hatte. Aber ohne eine zuvor zu beantragende Drehgehemigung darf man vor der großen Erinnerungsplakette am Rathaus nicht drehen – und so gingen wir in den Park nebenan, um über 100 Jahre JFK: Der Mord, die Folgen und die Verschwörungstheorien zu sprechen.