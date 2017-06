Uraltes Märchen mit aktuellen Links

Das Buch über “König Donald” ist in der ersten Woche seit dem Erscheinen auf erfreuliches Interesse gestossen. Beim Versender Amazon wird es in der Sparte “USA” schon als “Bestseller Nr.1” gelistet. Als ich dann meine anderen dort lieferbaren Bücher checkte, stellte ich fest, dass “Wir sind die Guten” – erschienen im September 2014, mittlerweile in 10. Auflage – dort noch das bestverkaufte Buch über “Russland” ist.

Da kann man nicht meckern, auch wenn ich keine Ahnung habe, was dieser vom Amazon-Algorithmus vergebene Status in Zahlen heißt. Aber sowohl das “exzeptionalistische Königreich” wie auch das “Reich des Ultrabösen” bei den virtuellen Sachbuch-Charts im Griff zu haben, macht auf jeden Fall schon mal was her. Zumal “Wir sind die Guten” vom Mainstream entweder ignoriert oder verrissen wurde – und gleichzeitig bisher 180 positive Kundenrezensionen erhielt – und “König Donald” gerade erst erschienen ist und außer in Interviews bei KenFM und auf den Nachdenkseiten erst in einer Rezension erwähnt wurde.

Nachzutragen zu “König Donald” bleibt hier der Hinweis, den wir im Buch vergessen haben: dass nämlich alle Links, die in diesem uralten Märchen mit aktuellen Quellenangaben enthalten sind, nicht aus dem Anhang mühsam abgetippt werden müssen, sondern auch Online zur Verfügung stehen, nämlich hier. Eine Leseprobe gibts dort ebenfalls und bestellt werden kann das Buch dann hier oder in jedem Buchladen.