“Unsere” Demokratie-Wahrnehmung

Einmal im Jahr fragt die “Alliance of Democracy” Otto und Ottilie Normalverbraucher rund um die Welt, was sie von “ihrer” Demokratie im Lande halten und wie sie Qualität des Regierungssystems und seiner Institutionen beurteilen. Wenig überraschend liegen da die Schweiz und die skandinavischen Länder mit “sehr positiv” Beurteilungen vorne, Deutschland im “Positiv”-Feld auf gleicher Höhe mit Namibia und Senegal, die US-Bürger tendieren wie in Ungarn und Kenia schon tendenziell negativ und “sehr negativ” werden Demokratie und Institutionen von den eigenen Bürgern in Griechenland, Frankreich und Russland gesehen, am unzufriedensten sind sie damit in der Ukraine, Paraguay und Kasachtan.

Und was ist das Land, in dem sämtliche demokratischen Einrichtungen durchweg eher positiv gesehen werden ? Es ist China, das alle westliche Medien als “autokratisches”, “kommunistisches” und rundherum unfreies Land charakterisieren. Wie das ? Die “Alliance of Democracy” – gegründet von Ex-NATO-Chef Rasmussen – ist alles andere als eine anti-westliche, von der KP Chinas finanzierte Einrichtung und die jährlich erhobene Statistik kein plumper Propaganda- Fake. Wenn es aber Fakt ist, dass die Chinesen mit “ihrer” Demokratie – den Möglichkeiten der Wahl, der Bildung, des Rechtsstaats, der Gewaltenteilung und der Meinungsfreiheit – sehr viel zufriedener sind als die Amerikaner, Deutschen, Briten und Franzosen mit “ihrer”, dann haben die westlichen Berichte über das üble “Regime” in Peking offenbar wenig bis nichts mit der Realität zu tun.

Dass Israel in der globalen Wahrnehmung am negativsten beurteilt wird, ist angesichts des aktuellen Völkermords in Gaza ebenso nachvollziehbar wie die kaum besser angesehenen Kriegstreiber aus den Vereinigten Staaten. Warum allerdings die Deutschen nach dieser Umfrage in großer Mehrheit mit der im Land herrschenden Meinungsfreiheit zufrieden sind, erschließt sich mir nicht. Wenn an Berliner Schulen T-Shirts mit der Aufschrift “Palästina” verboten sind und am 9.Mai rote Fahnen am sowjetischen Ehrenmal – mehr dazu aktuell im 3. Jahrtausend – wenn wegen “Schwachkopf”-Witzchen Hausdurchsuchungen stattfinden, Satire auf inkompetente Politiker als “Hassrede” strafrechtlich verfolgt wird und Tag und Nacht ein Zensur-Industrieller-Komplex munter am Werk ist, gibt es “Freiheit” in diesem desinfizierten Korridor nur für ganz bestimmte Meinungen aber keineswegs für alle.

Weitere interessante Einsichten aus dem Wahrnehmungs-Index im Tweet von Arnaud Bertrand:

Every year, this has to be the one report I look forward to the most: the Democracy Perception Index, compiled by the Alliance of Democracies Foundation (in partnership with Nita Data).



In fact, my yearly thread on the report is apparently such a tradition that, this year, its… pic.twitter.com/PCwWZpEQJy — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) May 10, 2026

Dass unter 97 Nationen der Welt laut dieser Studie nur vier US-Militärstützpunkte in ihrem Land befürworten (Israel, Puerto Rico, Polen, Süd-Korea) entspricht dem Gesichtsverlust, den das “Land Of The Free” als Exporteur von “Demokratie” und als militärische “Schutzmacht” international erlitten hat. Wobei der Zusammenbruch der US-Koalitionen im Persischen Golf im laufenden Irankrieg in diese Studie noch gar nicht eingegangen sind. Wenn aber jetzt sogar schon der Über-Falke der Neokonservativen Robert Kagan – seit 9/11 ideologischer Scharfmacher sämtlicher US-Kriege und Gatte der Ukraine-Putschistin Victoria “Fuck EU” Neuland – nach dem Debakel an der Straße von Hormus konstatieren muss, dass die einstige Supermacht nur noch ein “Papiertiger” ist und in Sachen “Sicherheit” nichts zu bieten hat, könnten auch die Polen, Puerto Ricaner und Koreaner über den Nutzen von US-Truppen nachdenken, während Israel sich angesichts der neuen Sicherheitsarchitektur im Nahen Osten ohnehin dreimal überlegen muss, im verwüsteten Gaza-Streifen wirklich eine Trump-Riviera hochzuziehen.



Der Imperator von Barbarien ist unterdessen in China gelandet und wurde herzlich empfangen. Dass er statt Politikern seine ganze Division von Top Technik,-und Finanz-Oligarchen mitgebracht hat, führt unseren amtierenden Lieblingspropheten und Spieltheoretiker Jiang in seiner heutigen Vorlesung zu der Vorhersage, dass es sich um einen ähnlich “historischen” Besuch handelt wie Nixons Visite bei Mao-Tse-Tung 1972 und in den nächsten Tagen ein umfassender Kompromiss ausgehandelt wird. Interessant!

Ansonsten kann ich mich nur meinem EU-Lieblingsabgeordneten Sonnborn anschließen:



In gewohnt devotem Gehorsam übernahmen die bekloppten Transatlantiker in vonderLeyens Hinterzimmer Vokabular & Perspektive ihrer bekloppten MAGA-Kumpels und ersetzten das strategische Eigeninteresse der EU komplett durch das Macht-, Dominanz- & Gewinnextrahierungsinteresse der USA. Seither tut die Kommission alles nur irgend Denkbare, um etablierte Handelsflüsse von und nach Asien zu stören, den Chinesen gehörig auf den (Glücks-)Keks zu gehen und – ohne Not – einen selbstschädigenden Handelskrieg mit China anzuzetteln, dessen Sinn außerhalb der ideologischen Echokammern sog. EU-Granden kein vernünftiger Europäer verstehen kann. Decouple! Derisk! Dazu: Sanktionen und Zölle!

Und während man sich im bis zur Selbstaufgabe transatlantischen Kämmerlein vonderLeyens für die Übersollerfüllung in der angeblichen „Isolierung“ Russlands & Chinas befeiert, deren Ziel ja nie mehr als die erfolgreiche Selbstisolierung Europas war (LOL!), raffen die USA ein gutes Dutzend ihrer Milliardärshonks, Oligopolisten/Monopolisten & Weltgauner – 1 Billion Dollar Privatvermögen! – zusammen, um die Kommunistische Partei um gute Deals zu bitten – und selbst umgehend Großgeschäfte mit dem „Verbotenen Staat“ anzuleiern, von dem alle anderen & die EU sich noch immer artig entkoppeln. Brillant, vonderLeyen, Kallas, Metsola!

Um mit den US-Bekloppten gleichzuziehen, empfehlen wir dem Trullah-Regime unserer niedergehenden EU, umgehend eine möglichst sauertöpfische Ethikdelegation zusammenzustellen, die einen (oder am besten gleich beide!!) Weltwirtschaftsriesen umgehend über das unabdingbare Heil der Ukraine belehrt, des einzigen Staates, der aus Sicht der EU bekanntlich überhaupt eine Bedeutung hat – sowie über Werte und Prinzipien, die – Ehrensache! – natürlich noch nicht einmal in der EU selbst gelten. Nie war der geopolitische Westen, nie waren die USA, nie war die EU lächerlicher als heute (14.5.26, kurz nach’m Aufstehen).

(Weiter hier)

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