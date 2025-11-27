Der Zensur-Industrielle-Komplex – Willkommen im New Normal Reich!

Das Zensurnetzwerk in Deutschland würde sich selbstverständlich verbitten, zu Hause so genannt und im Ausland mit der Schlagzeile “The Censorship Industrial Complex’s Power Grip in Germany” porträtiert zu werden. Es geht schließlich um “unsere Demokratie”. Es geht um Bekämpfung von “Desinformation” und Schutz vor “Hassrede” und “Verschwörungstheorien”, vor “Bedrohung der Demokratie” durch “Rechtsextremismus” oder “Verbreitung russischer Narrative” oder, oder…

Von Zensur kann keine Rede sein, so etwas – siehe GG – findet in Deutschland nicht statt. Wer anderes behauptet, wie liber-net in der Studie über “Regulierung und Repression in Deutschland” ist eher verdächtig, sich eines der oben gelisteten Vergehens schuldig gemacht zu haben – und ein Fall für die 330 Regierungsbehörden und staatlich finanzierten “Nicht-Zensoren” von Faktenchecker bis Verfassungsschutz, die das Internet zu einer “westlichen Werte-Welt” umbauen. Ein wokes Wolkenkuckucksheim orwellscher Dialektik, in der Krieg “Frieden” und Völkermord “Terrorbekämpfung” genannt werden muss, die Forderung “Free Palestine!” als Hassrede verfolgt wird und die Benennung eines “Schwachkopf”-Ministers zu Hausdurchsuchungen führt. Auf dass sich niemand unterstehen möge, die staatlich gemästeten Zensur-Industriellen-Cancel-Komplex-Einheiten (ZICKEN) als Krakenarme eines diktatorischen, totalitären Kontrollregimes zu bezeichnen und von ihrem Aufstieg zu erzählen, ist die Polizei in Berlin jetzt bei C.J.Hopkins, dem Autor des Buchs “The Rise the New Normal Reich”, vorstellig geworden und hat seinen Computer beschlagnahmt. Schon im letzten Jahr stand der in Berlin lebende Theaterautor und Satiriker wegen des nahezu unsichtbaren Hakenkreuzes in einem Tweet vor Gericht, das auch auf dem Cover seines Buchs abgebildet ist.

Dass das Cover von Hopkins` Werk einen historischen Klassiker ironisiert und schon im Sinne der Kunstfreiheit vor dem Zugriff von ZICKEN geschützt sein muss, tat der Klage keinen Abbruch. Der Hakenkreuzzug (siehe Bericht unten) diente denn auch nicht einem möglicherweise rechtswidrigen Aussehen des Buchs, sondern seinem Inhalt, der zwar nicht rechtswidrig, aber unerwünscht war, weil er im New Normal Reich des deutschen Corona-Regimes frappierende Parallelen zum Dritten Reich erkannte.

“Diese neue Ermittlung, die Durchsuchung meiner Wohnung und die Beschlagnahmung meines Computers sind offensichtlich verfassungswidrig und stellen eine dreiste Verletzung meiner Rechte als Autor und Verleger gemäß dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland dar, ” schreibt C.J. Hopkins auf seinem Blog und kündigt rechtliches Vorgehen gegen die Maßnahme an.

Noch ist das Verfahren um das fast unsichtbare Nazi-Symbol auf seinem Tweet nicht abgeschlossen, nachdem das Berliner Kammergericht den Freispruch des Landgerichts zurückgenommen hatte, doch das ist den Hakenkreuzrittern offensichtlich nicht genug – es geht nicht mehr um die Abbildung “verfassungswidriger” Symbole, jetzt geht es um das Schreiben und Veröffentlichen ganzer Bücher.



Und nach dem bekannten Diktum von Ignazio Silone, dass sich der neue Faschismus nicht so nennen wird, “sondern sagen wird: ich bin der Antifaschismus” – und sich natürlich verbitten muss, mit dem alten auf eine Stufe gestellt zu werden – lautet die entsprechende Methode: “Wir beseitigen dich nicht, weil du ein Nazi bist – Wir erklären dich zum Nazi, damit wir dich beseitigen können!”



Unterdessen wurde auf europäischer Ebene die “Chat-.Kontrolle” – die anlasslose Massenüberwachung von 450 Millionen EU-Bürgern – ohne Debatte im Rat abgenickt und durchgewunken. Für`s Erste sollen Signal, WhatsApp & Co. noch nicht dazu gezwungen werden, in drei Jahren wird dann “überprüft”, ob die Totalüberwachung privater Kommunikation gesetzlich verordnet werden muss. Das finale Gesetz ist zwar noch in der Pipeline, doch wo hin die führt ist absehbar. Willkommen im New Normal Reich!





*

