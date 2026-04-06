Trump im “Wag The Dog”-Krieg

Wir wissen nicht genau, was Anlass zu “Epic Fury”, der epischen Wut gegeben hat, mit der Donald Trump den Iran bombardieren lässt, denn eine militärische Gefahr für die USA ist nach Aussage der eigenen Geheimdienste nicht gegeben. Auch was die vermeintliche Bedrohung durch Terrorismus betrifft, ist der Iran bekanntlich nicht einmal unter den Top-Ten. Was die Blindheit des Imperators verursacht hat, könnte indes damit zu tun haben, dass man ihm seit dem Attentat im Juli 2024 in`s schnell verheilte Ohr eingeflüstert hat, dass üble Terrorkrieger aus Teheran dahinter stecken würden. Und dass man den Ayatollah und seine Regierung ebensoso leicht beseitigen kann wie den Präsidenten von Venezuela. Die Generäle im Pentagon äußerten zu den Erfolgsaussichten zwar massive Zweifel und sahen Probleme an der Straße von Hormus voraus, sein wichtigster Berater, Schwiegersohn Jared Kushner und sein väterlicher Freund Benjamin Netanjahu, waren indessen Feuer und Flamme für den Angriff. Als dann aus den Epstein-Files eine weitere Perversion gerüchtete – und die Beschwerde des Imperators über eine 13-jährige, die sein Gemächt nicht “geblasen”, sondern gebissen hatte, um Himmels Willen nicht weiter breit getreten werden sollte – musste ein großer Krieg her.

Die “Operation Epstein Fury” wurde gestartet, gleich am ersten Tag ein Schulgebäude mit 160 Mädchen eliminiert und seitdem bombardiert das US-raelische Epstein-Syndikat den Iran ohne Unterlass – und wundert sich. Hatten doch die super-smarten Agenten des Mossad, die jedes Handy zur Explosion bringen können, hoch und heilig versichert, dass man nur eine Handvoll führender Köpfe samt ihren Familien “enthaupten” müsse und schon breche ein Volksaufstand los und das Regime zusammen.

Stattdessen brach die Hölle in der gesamten Golfregion und Israel los, wo US-Militärstützpunkte seit vier Wochen regelmäßig von Raketen getroffen werden, die dem Iran angeblich schon nach drei Tagen ausgegangen sind. Dumm gelaufen, in Israel schlagen sie jetzt und um die Uhr ein – und in der Straße von Hormus, der wichtigsten Energieader des Planeten, ist Mautgebühr fällig. Zahlbar in Landeswährung bzw. “Pertroyuan”, jedenfalls nicht mit dem “Petrodollar”.

Die Sanktionen gegen diesen zentralen Motor der Währungs,-und Finanzpolitk des mit 39 Billionen verschuldeten Imperiums sind destruktiver als die Bomben, die Iran gegen die US-Stützpunkte in der Region einsetzt – Amerika sitzt in einer Falle, aus der es keinen Ausweg gibt – meint zumindest der Spieltheoretiker Professor Jiang in seiner Analyse, mit der er wie schon mit seinen Einschätzungen in der Vergangenheit ziemlich richtig zu liegen scheint.

Am 2. April kommentierte die “New York Times”, dass Trump “nicht einmal den Mut hätte” aus dem selbst angerichteten Debakel “weg zu rennen”. Stattdessen entlässt er führende Generäle – die ihm offenbar abgeraten haben, den Krieg weiter zu führen – und seine Justizchefin Pam Bondi, die kompromitierende Epstein-Files veröffentlichen wollte – und bringt sein Land in einen fabrizierten “Wag The Dog”– Krieg. Den er nicht gewinnen kann und deshalb fast im Stundentakt behauptet, dass Iran besiegt, das Militär erledigt und die Raketen ausgegangen wären. Und mit seinen Postings und Tweets von Tag zu Tag deutlich macht, dass es sich bei ihm nicht nur um den großmäuligen, selbstgefälligen Idioten handelt, als den man Donaldus Bombastus kennt, sondern um einen durchgeknallten Psychopathen, der dringend klinischer Behandlung bedarf. Anders kann man nicht deuten, was er am Ostersonntag abgelassen hat:

Bis dahin: Attacken auf zivile Bevölkerung und Infrastruktur – Schulen, Universitäten, Krankenhäuser. “Wir bomben sie zurück in die Steinzeit” sagt Kriegsminister Hegseth dazu. Und wer macht weiter dabei mit und ist so tief im Auspuff des “Verbündeten” verkrochen, dass er die Kriegsverbrechen des Epstein-Regimes nicht einmal beim Namen nennen will ? Es ist der armselige Außenminister Deutschlands, dessen Chef ja auch schon dankbar für die in Gaza verrichtete “Drecksarbeit” war, der auf die Frage nach der Völkerrechtswidrigkeit dieses Angriffskriegs bekundet:

“Wir haben gesagt, dass wir dann, wenn die USA noch einmal eine abschließende Einschätzung abgeben, dass wir auch als Bundesregierung uns dazu äußern. Aber dazu warten wir darauf, dass die USA, unsere Verbündeten, eine abschließende Stellungnahme uns übermitteln.”

Fehlt eigentlich nur “THANKS FOR YOUR ATTENTION” wie Trump seine Botschaften unterschreibt.

Da lobe ich mir doch die außenpolitischen Memes, mit denen die tapferen Iranern jetzt auf jedes Posting aus dem Weissen Irrenhaus – hier die Liste von Siegesmeldungen seit dem 3. März – mit Lego-Filmchen reagieren, ganz viele davon gibts auf Yotube, das neueste hier: