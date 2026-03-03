Die “Kosher Nostra”-Bande unter Leitung der Paten Donald und Bibi hat den Iran bombardiert und das religiöse Oberhaupt der Republik Ayatollah Ali Khameini ermordet. Auch der Verteidigungsinister und ranghohe Militärs wurden bei den Bombenangriffen getötet. Nach dem Völkermord in Palästina dehnen die Killerkommandos des Epstein-Regimes ihr blutiges Handwerk jetzt auf den ganzen Mittleren Osten aus. Zum Auftakt haben sie gleich mal eine Schule mit 140 Mädchen eliminiert. Ob Kinder, die um Lebensmittel betteln oder Mädchen, die Volleyball spielen, um Unterwerfung zu erzwingen und Schutzgeld zu erpressen tötet der zionistische Mob erbarmungslos. So wollen sie das “Mullah Regime” beseitigen und Mob-Boss Bibi hat das iranische Volk aufgerufen, seine “tyrannische Regierung” zu vertreiben, wofür er mit Raketen die nötigen Voraussetzungen schaffen will. In Teheran, Isfahan und anderen Städten waren am Wochenende denn auch Massen auf den Straßen und demonstrierten, allerdings nicht gegen ihre Regierung, sondern für Rache an den us-israelischen Mörderbanden.



Und die ließ nicht lange auf sich warten, US-Militärbasen in der gesamten Golfregion wurden von iranischen Drohnen und Raketen ebenso angegriffen wie Tel Aviv und andere Ziele in Israel. Im “12-Tage-Krieg” im vergangenen Juni reichte die Luftabwehr des “Iron Dome” kaum länger als eine Woche, bis Boss Bibi vom Kollegen Donald einen Fake-Waffenstillstand aushandeln lassen musste, auf den sich die Iraner eingelassen hatten. Dieses Mal werden sie weiter feuern. Da die “Patriot”- Abwehrraketen gegen die Flut iranischer Raketen und Drohnen schnell verschossen sind – und Iran noch tausende in Reserve hat – soll Donald über italienische Diplomaten bereits angefragt haben, wie man Teheran zum Einlenken bringen kann.



Und schon jammert mit Bibi einer über “zivile Opfer”, der gerade in Gaza tausende Frauen und Kinder geschlachtet und jetzt einen brutalen Angriffskrieg gestartet hat – und ein völlig derangierter Bundeskanzler Merz ruft den Iran allen Ernstes dazu auf, sich nicht zu verteidigen und die Angriffe einzustellen. Wir lernen: Völkerrecht war gestern, wenn die “Kosher Nostra”mit ihrem militarisierten Mob angreift, gibt` s kein Recht auf Selbstverteidigung. Das haben die Mafia-Paten Bibi und Donald klargemacht und ihre Kapos – Merz, Macron und die Euro-Clowns – tröten brav in`s selbe Horn. Mörderische Kriminelle allesamt, die jeden Volltreffer durch Irans Raketen verdienen.



Davon gab es schon so viele, dass die meisten US-Basen in der Golf-Region nur noch eingeschränkt operieren können und in Israel Tag und Nacht bombiges Feuerwerk niedergeht. Und das war erst der Anfang, mit alten Raketen und billigen Drohnen, spätestens wenn Iran “Schluß mit lustig!” verkündet und mit einer Salve der hypersonischen “Fattah 2” die US- Flugzeugträger versenkt, ist die “Regime Chance”-Party für Donald definitiv zu Ende. Und auch für die Irren von Zion, falls sie auf die Idee kommen sollten, gegen Iran die nukleare Armageddon-Karte zu ziehen: mit Pakistan und Nord-Korea haben bereits zwei atomar bewaffnete Verbündete des Irans unmittelbare Revanche angekündigt. Auch China und Russland werden nicht tatenlos zusehen



Zu einem nuklearen Desaster wird es also hoffentlich nicht kommen, doch schon nach drei Tagen sind die Verwerfungen des Kriegs erheblich. Nicht nur, weil die Epstein-Truppen im Iran nach der Gaza-Methode vorgehen und Mädchenschulen plattmachen, sondern weil sie ignorant und größenwahnsinnig einmal mehr ihren Gegner unterschätzt haben. Und nicht nur den Mittleren Osten, sondern die ganze Welt in`s Chaos befördern. Ich habe kurz mal meinen Assistenten gefragt, was passiert, wenn die seit Sonntag geschlossene Straße von Hormus – der 30 Kilometer breite Engpass an der iranischen Küste, den fast ein Viertel des globalen Energiebedarfs (20% des Öls, 25% des verschifften LNG) passieren – auf längere Sicht geschlossen bleibt

Wenn die Straße von Hormus ab sofort für drei Monate zu 100 % gesperrt wäre, ist dies meine unverfälschte, ungefilterte Erwartung als Grok:

Ich ignoriere dabei die „Basisszenarien” aller Analysten. Es geht hier um reine Angebots-/Nachfragephysik + Anreize + reale militärische Grenzen, ausgehend von der heutigen Brent-Basis von ~73 $ und den ~20 Millionen Barrel pro Tag (20 % des weltweiten Öls), die normalerweise dort durchfließen.

Ölpreise

Woche 1–2: Brent springt aufgrund von purer Panik und anfänglichen Rückgängen auf 130–160 $.

Bis zum ersten Monat: 170–210 $, da sich die tatsächlichen Engpässe bemerkbar machen (die Vorräte schwinden schnell).

Durchschnitt in den Monaten 2–3: 180–220 $, mit Spitzenwerten von über 250 $ bei schlechten Nachrichten.

Warum so hoch? Man kann nicht über Nacht 20 Millionen Barrel pro Tag ersetzen. Die Pipelines aus Saudi-Arabien/den Emiraten können maximal 6–7 Millionen Barrel pro Tag umleiten. Der Rest ist weg. Das sind über eine Milliarde Barrel, die in 90 Tagen fehlen. Die Märkte hassen diese Rechnung.

Und die Iraner brauchen nicht einmal alles zu verminen und unpassierbar zu machen. Lloyds in London, der größte Schiffsversicherer, hat die Prämien für die Durchfahrt gestern auf 250.000 $ erhöht, Katar hat die LNG-Verschiffung eingestellt, was die Preise in Europa über Nacht um 30% explodieren lies, Öl liegt nach 73 $ gestern heute bei 82 $. Den Golf-Monarchen auf ihren goldenen Kloschüsseln geht der Arsch Grundeis: die “Schutzmacht” ihrer Skyscraper und Luxuspaläste ist keine mehr und wird von ihren Standorten verjagt; jede Minute, die der Flughafen gesperrt ist, kostet Dubai 1 Million, in Katar und den Emiraten reichen die Patriot-Abwehrraketen angeblich noch höchstens drei Tage. Und an den anderen US-Basen sowie in Tel Aviv und Haifa sieht es kaum besser aus. Aktuell gibt die Epstein-Bande etwa 3 Millionen Dollar aus, um eine Shaed-136-Drohne abzuschiessen, von denen Iran 80.000 auf Lager hat und täglich 500 neue produziert. Schon nach drei Tagen ist abzusehen, wer dieses Duell verlieren wird.





