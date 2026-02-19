Epstein, Epstein…alles muss versteckt sein!

Epstein, Epstein…alles muss versteckt sein! Aber geht es hier ausschließlich um Sex mit Minderjährigen oder blicken wir in den Abgrund des Tiefen Staates? Außerdem: Die USA wollen die Meinungsfreiheit in Europa verteidigen, sanktionieren aber gleichzeitig die UN-Beauftragte für Palästina. Wo wir gerade bei der Meinungsfreiheit sind: Die  amerikanischen Freunde planen jetzt ein “West-Internet”, aus dem  keine schädlichen Gedanken die Gehirne der braven amerikanischen Wähler vergiften sollen.Und was machen eigentlich die Aliens? Finden wir es heraus! All das und noch viel mehr besprechen Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers im 3. Jahrtausend #126

