3.JT #127: KRIEG GEGEN DEN IRAN

Auf welches Abenteuer hat sich der US-Präsident da nur eingelassen? Das Schicksal, das Trump und Israel dem Iran bereiten wollen, könnte sie selbst treffen, und genau danach sieht es aus. Wir analysieren die Hintergründe dieses brutalen, unprovozierten, völkerrechtswidrigen Angriffskrieges und natürlich das, was uns da noch alles bevorsteht – jetzt im 3. Jahrtausend. All das und noch viel mehr besprechen Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers im 3. Jahrtausend #127. Alle Links zur Sendung auf Exomagazin.