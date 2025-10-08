MAGA vs. MIGA – von JFK bis Charlie Kirk

Über den langjährigen Leiter der CIA-Spionageabwehr, James Jesus Angelton, schrieb Paul Craig Roberts, Vize-Finanzminister unter Ronald Reagan, als 2016, fünfzehn Jahre nach den Anschlägen vom 11.September, plötzlich “die Saudis” als eigentliche Täter lanciert wurden:

“James Jesus Angleton, drei Jahrzehnte lang Leiter der Spionageabwehr der CIA, erklärte mir vor langer Zeit, dass Geheimdienste Geschichten innerhalb von Geschichten erschaffen, jede mit sorgfältig konstruierten Beweisspuren, um falsche Fährten als Ablenkungsmanöver zu legen. Diese mühsame Arbeit kann verschiedenen Zwecken dienen. Sie kann dazu verwendet werden, eine unschuldige Person oder Organisation in Verlegenheit zu bringen oder zu diskreditieren, die in einer wichtigen Frage eine unbequeme Position vertritt und einer Agenda im Weg steht. Sie kann als Ablenkungsmanöver dienen, um die Aufmerksamkeit von einer unzureichenden Erklärung eines Ereignisses abzulenken, indem eine alternative falsche Erklärung vorgelegt wird. Ich habe vergessen, wie Angleton sie genannt hat, aber die Strategie besteht darin, innerhalb einer falschen Geschichte andere Geschichten zu haben, die zwar vorhanden sind, aber aus Gründen der „nationalen Sicherheit” oder „politisch sensiblen Themen” oder ähnlichem zurückgehalten werden. Wenn dann die offizielle Geschichte in Schwierigkeiten gerät, kann die Ersatzgeschichte veröffentlicht werden, um die Aufmerksamkeit auf eine neue falsche Geschichte zu lenken oder die ursprüngliche Geschichte zu stützen. Angleton sagte, dass Geheimdienste ihre notwendigen Verfehlungen schützen, indem sie diese in konkurrierenden Erklärungen begraben.

Wenn ich mir die meisterhafte Inszenierung der Geschichte „Die Saudis haben den 11. September verursacht“ anschaue, frage ich mich, ob die Saudi-Geschichte das ist, was Angleton als eine Geschichte innerhalb einer Geschichte beschrieben hat.”

Edward Curtin zitiert diese Beschreibung in seiner Analyse des Attentats auf Charlie Kirk und der Versuche, den Gründer der konservativen “Turning Point USA”-Bewegung als Märtyrer für politische Institutionen und Ziele zu instrumentalisieren – allen voran von Donald Trump und Benjamin Netanjahu. Den äußerst merkwürdigen TV-Auftritt des Letzteren, kaum 24 Stunden nach dem Mord, mit den Versicherungen, dass es sich bei Charlie Kirk um einen “großen Freund Israels” handele und sein Land mit dem Mord “nicht zu tun habe” – was bis dahin kein Mensch bestritten beziehungsweise behauptet hatte – haben wir in der letzten 3.JT Sendung thematisiert. Ebenso wie die Geschwindigkeit, mit der das offizielle Narrativ gestrickt wurde, von einem – in einem undatierten Chat mit seinem Transgender-Mibewohner – geständigen Einzeltäter, dessen Gewehr mit beschrifteter Munition Kaliber 30.06 zwar in einem Waldstück nahe des Tatorts an der Universität Utah gefunden wurde, das nach Ansicht zahlreicher ballistischer Experten aber ganz andere Verletzungen verursacht hätte als der tödliche Schuss. (siehe: Charlie Kirk und die Magie Bullet 2.0 )

Neben einem Dutzend weiterer Ungereimtheiten, die seitens der Ermittler auch vier Wochen nach dem Mord nicht geklärt wurden Allem voran die Frage, warum das FBI die Bilder des auf dem Dach davon laufenden angeblichen Schützen erst ab der Minute NACH dem Schuss zeigt, obwohl die Überwachungskamera von einem Nachbargebäude das Dach die gesamte Zeit im Blick hatte.

Was soll das, frage ich mich seitdem – und mir fällt nichts anderes als der berühmte Zapruder-Film des Attentats auf JFK, dessen Original erst über zehn Jahre nach dem Mord bekannt wurde. Hätte man der Warren-Kommission, die das Attentat untersuchte, und der Öffentlichkeit statt einer redigierten, schlechten Schwarz-Weiss-Kopie das Original gezeigt, hätte jeder gesehen, dass der tödliche Schuss nicht von hinten (und von Lee Harvey Oswald im 5. Stock des Schulbuch-Gebäudes) , sondern von vorne (aus Richtung des “grasigen Hügels”) gekommen sein muss – und kein “verrückter Einzeltäter”, sondern eine verdeckte Operation verantwortlich ist. Hier noch einmal Edward Curtin dazu

Ich weiß, dass die offiziellen Berichte über den mutmaßlichen Attentäter Tyler Robinson ebenso viele Fragen aufwerfen wie sie nicht beantworten. Aber von ehemaligen CIA-Analysten über Mitglieder des Council of Foreign Relations bis hin zum Konservativen Ron Unz und anderen aus dem gesamten politischen Spektrum sagen oder deuten sie an, dass Israel nicht nur Kirk getötet haben könnte, sondern einige von ihnen fügen auch hinzu, dass es JFK und RFK getötet und 9/11 verursacht habe usw., und in all diesen Kommentaren wird die Central Intelligence Agency kein einziges Mal erwähnt. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Es ist, als hätte die CIA alle Attentate an den Mossad abgegeben. Aber warum? Warum wird so viel über Mossad gesprochen wird, aber nichts über die CIA ? Und dann gibt es noch Trump und Netanjahu, die behaupten, Israel habe mit dem Mord an Kirk nichts zu tun, was bedeutet, dass Kirk von einem einzelnen Verrückten getötet wurde, so wie JFK, Malcom X, MLK und RFK. Es war also entweder Israel oder ein einzelner Verrückter, der all diese Attentate verübt hat. Und wer behauptet etwas anderes, wer behauptet, die CIA stecke hinter den Attentaten von 1960 ? Wer behauptet, die Szenarien mit dem einzelnen Verrückten seien Unsinn? Wer sagt, dass 9/11 ein Inside-Job der USA war? Sehr wenige. Ich sage es. Aber noch wichtiger ist, dass es einen Mann gibt, dessen neues Buch – Martyrs to the Unspeakable: The Assassinations of JFK, Malcom X, Martin, and RFK – in einem Monat erscheint: James W. Douglass. Wir beide sind auch scharfe Kritiker Israels. Interessante Kommentare vor der Veröffentlichung! Was wird danach kommen?

(A New and Darker McCarthy Era Descends with the Night, September 25, 2025)

Weitere Geschichten in der Geschichte. Als Jahre nach dem JFK-Mord das offizielle Einzeltäter-Narrativ immer brüchiger wurde, lancierte die CIA die “Mafia war`s!”- Geschichten und der oben zitierte JJ Angelton hielt weiter unter der Decke, dass der “verrückte Einzeltäter” Oswald seit Mitte der 50er Jahre unter Kontrolle seiner Abteiliung stand.

Es können gar nicht genug Unklarheiten, Vermutungen, Verdachtsketten existieren, die den Durchblick immer weiter komplizieren, was dem verblendeten Publikum nahelegt, den autoritativ verkündeten “Fakten” zu folgen – und nicht gefährlichen “Verschwörungstheorien” von Staatsfeinden, linken Extremisten und – Gott bewahre! – Antisemiten.

Vor denen Netanjahu schon in seiner prophylaktischen Unschuldsbekundung warnte, während Trump nun alles was sich “woke” und “antifa” nennt oder irgendwie migrantisch aussieht nach Belieben aufs Korn nehmen kann.

Beide “Paten” können mit Ergebnis des Coups, der lückenhaften Ermittlung und einem “verrückten” Einzeltäter Tyler Robinson sehr gut leben, zumal wenn es dabei bleibt, dass dieser keinerlei Aussagen macht. Und wie bei JFK auch bei Charlie Kirk weder die Familie noch seine Partei (bzw. die TPUSA-Organinsation) massiv auf Ermittlungen und Aufklärung drängen – mit Ausnahme der einstigen Pressesprecherin von TPUSA Candace Owens, die in ihrem Podcast seit Wochen ermittelt und Zeugen befragt. Dass sie bereits eine deftige Verleumdungsklage des französischen Präsidenten und seiner Gattin an der Backe hat – wegen ihrer mehrteiligen Dokumentation, dass Brigitte Macrón als Mann geboren sei – konnte ihre Beharrlichkeit in diesem Fall nicht stoppen und wird es im Fall Charlie Kirk, mit dem sie zusammengearbeitet hat und gut befreundet war, erst recht nicht.

Jetzt hat sie in ihrer Sendung ein weiteres Beweisstück dafür präsentiert, dass der “große Freund” Israels sich nicht länger für viele Millionen kaufen lassen wollte. Und sich zur Kriegspolitik Israels nicht vorschreiben lassen wollte, wen er bei seinen Veranstaltungen zur Diskussion einlädt – wie den prominenten konservativen, moderat israel-kritischen Journalisten Tucker Carlson, der bei einem TPUSA-Event im Juli dabei war und im Dezember wieder eingeladen war. Candace Owens zitiert Charlie Kirk aus einem Chat, der zwei Tage vor seiner Ermordung geführt wurde:

“Just lost another huge Jewish donor, uh, 2 million a year because we won’t cancel Tucker. I’m thinking of inviting Candace.” . . . “Jewish donors play into all of the stereotypes. I cannot and will not be bullied like this, leaving me no choice but to leave the pro-Israel cause.”

Wo 2 Millionen (und zuvor schon weitere Berge von Geld) abgelehnt werden, kann wohl von einem nachhaltigen Zerwürfnis gesprochen werden, und in der timeline des Attentats durchaus von dem Verdacht – nicht von einem Beweis! – dass es sich hier um ein klassisches “Angebot, das man nicht ablehnen kann” gehandelt hat.

Wie Candace Owens und Max Blumenthal auf The Grayzone berichten, war Charlie Kirk von seinen zionistisch-republikanischen Großspendern schon länger unter Druck gesetzt worden; im April hatte er in einem Brief an Netanjahu bessere Informationsarbeit von Israel gefordert, weil er als Amerikaner gegenüber der berechtigen Israel-Kritik seines jungen, konservativen Publikums keine Argumente mehr hat. Vor dem US-Angriff auf Iran hatte er persönlich bei Donald Trump vorgesprochen und dagegen protestiert, wobei es zu einem hitzigen Wortgefecht gekommen sein soll. Was Tucker Carlson zu dem Kommentar veranlasste, dass auch Trump unter dem Druck seiner zionistischen Geldgeber steht und Netanjahu sich überall damit brüstet, dass er ihn kontrolliert.



Es knirscht im konservativen Lager der Vereinigten Staaten, MAGA oder MIGA ist die große Frage – und Charlie Kirk war offenbar zu der Erkenntnis gelangt, dass beides zusammen nicht mehr geht. Und war angesichts des Genozids in Gaza nicht länger bereit, seinen Millionen Followern unkritisch jene Pro-Israel-Propaganda zu predigen, die ihm von Beginn an die Großspenden beschert, TPUSA zu einer millionenschweren Organisation und ihn zur Galionsfigur einer großen konservativen Jugendbewegung gemacht hatten. Sowie zu einem der wichtigsten Wahlhelfer für Donald Trump.

Charlie Kirk war dabei, sowohl das Dogma seiner zionistischen Geldgeber wie auch das seiner Partei und ihrer Außenpolitik – “Israel first!” – umzustoßen und sah “keine Wahl” dieses Lager zu verlassen. Womit wir – siehe Edward Curtin oben – außer bei den geheimen “Diensten” des Staats Israels auch bei dem der USA wären, deren terroristische Tentakel seit je gern zusammenarbeiten – was derzeit für Israels Sieben-Fronten-Krieg wie auch für die achte Front, den Informationskrieg, gilt, wo Mossad und CIA eng kooperieren – von 9/11 über Gaza bis 9/10 in Utah. Und immer mit einer Geschichte in der Geschichte in petto, wenn die Vertuschungs-Narrative auffliegen. Ganz im Geiste des eingangs zitierten J.J.Angleton, der nicht nur der Geist hinter dem Sündenbock Lee Harvey Oswald war, sondern verdeckt und gegen den Willen des Präsidenten John F. Kennedy Israels atomare Aufrüstung betrieb.



Über die Muster politischer Morde von JFK bis Kirk habe ich am Wochenende auch mir Walter van Rossum auf Manova gesprochen:





