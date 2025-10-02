3.JT #121: SPANNUNGSFALL

Zum x-ten Mal wollten zivile Schiffe Israels Seeblockade durchbrechen und Hilfsgüter direkt in den Gazastreifen liefern. Doch auch dieses Mal hat Israel die Schiffe in internationalen Gewässern attackiert und abgefangen. Das hat Folgen. Außerdem: Wer steckt eigentlich hinter dem Mord an dem erfolgreichsten konservativen Influencer Charlie-Kirk? Das offizielle Narrativ jedenfalls kann so nicht stimmen. Währenddessen schwört der US-Präsident sein Militär auf den totalen Krieg ein. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Über all das und mehr sprechen Robert Fleischer, Dirk Polmann und Mathias Bröckers in der 121. Ausgabe des 3. Jahrtausend.