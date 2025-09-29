Dröhnende Drohnen

Von der Leine gelassene Drohnen dringen in polnisches Gebiet ein. Die waren zwar nicht bewaffnet und von leichtester Bauweise, aber seitdem hört das Geheul in Medien und Politik nicht auf. Früh standen polnische und weißrussische Militärs in Kontakt über diese Flugobjekte unbekannter Herkunft. Trotzdem stiegen Abfangjäger auf und schossen mit Raketen im Wert von einer Million Euro ein paar dieser Spielzeuggeräte ab. Dabei soll eines auf ein Bauernhaus gestürzt sein.
Im Manova-Exklusivgespräch diskutiert Walter van Rossum mit den Autoren Mathias Bröckers, Dirk Pohlmann und dem Oberstleutnant a. D. Jürgen Rose über die unbemannten Flugobjekte, die zwischen Katar und Dänemark ihr Unwesen treiben.
Video auf Odysee
3 Comments
Vorab nur so viel: Habe gerade die aktuelle Ausgabe von Tacheles geschaut, wo dieses Thema ebenfalls diskutiert wurde.
Der Wahnsinn, welcher von westlicher Seite betrieben und immer weiter hoch eskaliert wird, ist mit keinerlei logischen Gedanken mehr nach zu vollziehen. Außer man ist durch das tägliche Brainwashing der Medien so auf Linie der Propaganda, dass man für nichts anderes mehr empfänglich ist.
Die Widersprüche sind eklatant und das Ganze wird so stümperhaft und durchschaubar aufgeführt, das es jeden halbwegs klar denkenden Mitbürger auffallen sollte. Streng geheime Operationen der Russen werden mit Drohnen durchgeführt, die zur besseren Erkennung beleuchtet sind? Geht es nicht noch etwas biliger? Tut mir leid, ich habe mich aus dieser täglichen Flut an billigster Kriegshysterie und Propaganda ausgeklinkt, um meinen Verstand halbwegs klar zu halten. Das was ich über die Altenativmedien wahr nehme reicht bereits aus, um nur noch in Fatalismus zu verfallen, angesichts des lähmenden Schweigens der sich für so aufgekärt haltenden Massen.
Thomas Röper teilt diesen Fatalismus mit mir, wenn er die aufgeführte Show zum Thema Innenpolitik sieht, welche uns hier in Deutschland mittels der Medien und der von ihnen getragenen “Volksvertreter” aufgeführt wird.
Wer mehr darüber erfahren möchte, wie dieses Land und Europa sehenden Auges in den Abgrund gefahren werden, der kann hier rein schauen. Tacheles # 172 —-> https://www.youtube.com/watch?v=FFtjGtYuIdA&t=4329s
Auf welcher Grundlage basiert das “Existenzrecht Israels”? Bei Lichte betrachtet hat die UNO ihre Kompetenzen überschritten als sie dieses “(Un)Recht” Israel zuerkannt hat. Man kann nicht durch Mehrheitsentscheid ein Verbrechen legitimieren. Man kann nicht durch Mehrheitsentscheid einem Volk den Diebstahl eines Landes legitimieren.. Die Einzigen, die darüber zu befinden haben, sind die rechtmäßigen Eigentümer. Nicht einmal die Regierung eines Landes, die immer gekauft sein kann, kann diese Eigentumsübertragung legitimieren.
Das Problem ist ganz grundsätzlicher Natur. Wer vom angeblich Gottgegebenen “Existenzrecht” Israels spricht, folgt Ideologie, nicht Recht.
Nun mögen einige einwenden, dass es ja sogar Palästinenser selbst gibt, die die Opfererzählung vom “Existenzrecht Israels” nachplappern. Doch wie kommt diese Zustimmung zustande? Sind die betroffenen Palästinenser wirklich frei in ihrer Entscheidung? Meines Erachtens folgt diese Zustimmung der Anerkennung der mitteis Gewalt durchgesetzten Realitäten, nach dem Motto “besser als nichts”.Die Palästinenser sind also nicht frei in ihrer Entscheidung, so man sie überhaupt erst einmal fragen würde.
Hier wird das Prinzip “Macht des Stärkeren” durchgesetzt, nicht Recht.
Lange hab ich die Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert. Dich zu was führt das eigentlich? Es ist manipulativ und soll suggerieren, dass man die Anliegen der Palästinenser ernst nehm. Stell mal vor Du hast ein Grundstück, dann kommt jemand, stiehlt die Hälfte davon und erklärt Dir dann als angebliches Entgegenkommen “aber Du darfst auch noch etwas von Deinem Grundstück behalten”. Da würde jeder sagen “das ist nicht der Punkt, dass ich auch noch etwas von meinem (!) Land behalten darf”. Das Unrecht, das Verbrechen begann bereits da, wo man mir den ersten Teil meines Grundstücks gestohlen hat.
Ja und die manipulative Erzählung vom Holocaust darf auch nicht gelten. Da könnte ja jeder kommen und erklären “ich hab den Laden, die Bank etc ausgeraubt, weil mich mein Vater böse geschlagen hat”. Kurz: das eine Verbrechen kann keine Rechtfertigung für ein anderes (noch dazu an völlig unbeteiligten Personen) Verbrechen sein.
Der Westen versucht hier auf krudeste, vor allem äußerst manipulative Methoden ein Pseudorecht zu etablieren, bei dem die eigene Gewalt, das eigene kriminelle Verhalten komplett ignoriert wird, die Gegenwehr dagegen folglich auch nicht in Kontext gestellt wird.
Es gibt kein Existenzrecht Israels, solange die Palästinenser nicht ohne Manipulation, Androhung von Gewalt, Erpressung (“wenn ihr nicht zustimmt, dann nehmen wir Euch alles weg”, was so oder so gerade passiert) etc dem selber ihre Zustimmung erteilen. Niemand sonst kann darüber befinden.
“Von der Leine gelassene Drohnen”
Darin liegt die Lösung: Hundesteuer-Pflicht für Drohnen, natürlich in gesalzener Höhe, das sind nun wirklich quasi¹ Kampfhunde. Übrigens haben die NATO-Abfangjäger einen versteckten² Hundefänger-Modus…
¹Entsprechend dem alten Klassiker: Im Sinne dieser Verordnung gelten Katzen (bzw. Drohnen) als Hunde
²Wird nach einer ‘exorbitanten Aufwandsentschädigung’ an Trump&Biden&Clinton&Bush&Sons&Daughters Inc. freigeschaltet