3.JT #122: NEO-KOLONIALISMUS

NEOKOLONIALISMUS – SO NENNT MAN GENAU DAS, WAS SICH GERADE VOR DER VENEZOLANISCHEN KÜSTE ABSPIELT.

Benötigt der US-Präsident dringend eine Ablenkung der Öffentlichkeit von den Erschütterungen durch aktuelle Enthüllungen? Warum sonst sollten die USA gerade wieder einen Regimechange planen? Oder ist es, weil Trumps konservative Unterstützer sich wegen der Israel-Lobby gerade selbst zerfleischen?



Solche Probleme haben wir in Deutschland natürlich nicht. Nur mit dem Nachzählen von Wählerstimmen haben wir’s nicht so doll: Das Bündnis Sahra Wagenknecht pocht mit Recht auf eine Neuauszählung – doch der verantwortliche Ausschuss mauert, aus Angst um die eigenen Mandate. Alle Links zur Sendung auf Exomagazin.