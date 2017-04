Liest man in Sachen Giftgas-Attacke diesen Artikel von Spiegel Online im Vergleich zu diesen bei Telepolis, Rubikon und und Huffington Post erschienen Beiträgen, läßt sich der Unterschied zwischen PR und Journalismus noch ganz gut erkennen. Während das zusammengestückelte Werk der SpOn-Autoren penetrant nach Auftragsarbeit der Atlantikbrücke riecht, lassen die anderen drei Berichterstatter noch so etwas wie Unabhängigkeit bei der Wahrheitsfindung und Meinungsbildung erkennen. Dass sie bei ihrer Analyse des Sachverhalts zu dem vorläufigen Schluss kommen, dass es sich bei diesem Giftanschlag um eine False Flag Operation gehandelt hat entspricht zwar nicht den von den USA verbreiteten”Fakten, scheint aber deutlich näher an der Wahrheit als diese.

Die im letzten Posting geäußerte Möglichkeit, dass Trumps irrsinnige Bomben auf Syrien nur ein Wag The Dog-Alenkungsmanöver gewesen sein könnten um so vernünftige Verhandlungen über ein Ende dieses Kriegs mit Russland und Iran beginnen zu können, ohne deren Kooperation der Konflikt nicht lösbar ist, kann nach dem Moskau Besuch von T.Rex ad acta gelegt werden. Trump und sein Außenminister machen tyrannosaurus-mäßig da weiter, wo die Clinton-Bush-Obama-Dynastie aufgehört hat: Interventionismus, Regime Change und globale “Full Spectrum Dominance” haben nach wie vor Priorität. Und hatte Obama 2013 noch gezögert aufgrund einer höchst wahrscheinlichen Chemiewaffen-“False Flag” mit Bomben auf Syrien zu reagieren folgt Trump jetzt ohne zu Zögern den Direktiven aus dem militärisch-industriellen Komplex.

Dass man vor selbigem und seinen Mediendienstleistern auch am heiligen Karfreitag nicht verschont bleibt erlebte ich gestern in den Nachrichten, als ein vor-österliches Feuerwerk, mit dem Trump nun auch in Afghanistan dicke Eier zeigte, rauf und runter als Top-News gemeldet wurde: die “Mutter aller Bomben” ist abgeworfen worden. Mit der angeblich größten nicht-nuklearen “Mother of All Bombs” (MOAB), die aus 11 Tonnen Sprengstoff besteht, seien eine IS-Stellung beworfen und 36 Kämpfer ums Leben gebracht worden.

Bei einem Stückpreis von 16 Millionen Dollar haben sich diese Terroristen durchaus teuer verkauft und die Hersteller der nach 314 Mio $ Entwicklungskosten erstmals eingesetzten Mega-Fassbombe aufgrund weltweiter Gratis-Reklame allen Grund zur Freude. Nur leicht getrübt durch den dezenten Hinweis von Mütterchen Russland, dass über MOAB nur staunen könne, wer den vier mal stärkeren FOAB (“Father of All Bombs”) noch nicht kenne. Sowie von der Tatsache, dass es sich bei den bombardierten Stellungen um die Bunker und Höhlen in der Nähe von Tora Bora handelt, die von der CIA einst selbst gebaut wurden – für ihre Jihad-Freunde um einen gewissen Osama Bin Laden. Angesichts dieses Alphmännchen-Wettbewerbs um die dicksten Eier wünscht man sich ja manchmal die Primatenzeit zurück, als sich unsere undomestizierten Vorfahren noch mit ihrer Scheiße bewarfen um die Reviere abzustecken, was irgendwie deutlich zivilisierter scheint als die von den heutigen “Zivilgesellschaften” veranstalteten “humanitären” Kriege.

