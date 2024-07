“Unglaubliche Härten”

Warum die Idee, mit Sanktionen “Russland ruinieren” (A.Baerbock) zu wollen ein selbstmörderischer Irrsinn ist, weil Deutschland ohne billige Energie aus dem Osten keine konkurrenzfähiger Industriestandort mehr ist, habe ich den “Notizen vom Ende der unipolaren Welt” hier seit 2,5 Jahren immer wieder begründet, und z.B. im Mai 2022 gefragt:

“Gibt`s schon einen Morgenthau-Plan 2.0, wie man Deutschland in einen Agrarstaat umwandelt ? Wenn nicht, sollte die Regierung ihn bei ihren Overlords in Washington dringend anfordern, denn mit Auto, -Maschinen, – Chemie-Industrie etc. geht dann bald nichts mehr.”

Ein Kollege gab mir damals den Rat, doch nicht von “De-Industrialisierung” zu reden, weil es sich dabei um ein “AfD-Narrativ” handeln würde, was sein mag, aber auch nichts daran ändert, dass ein solcher Niedergang absehbar war und den Tatsachen auch entspricht, wie der nebenstehende Global Manufacturing Index der JP Morgan Bank deutlich zeigt.

“Russland braucht Europa nicht, aber Europa braucht Russland” hatte ich geschrieben und dass nicht die Russen und auch nicht die Amerikaner, sondern die Europäer die großen Verlierer eines Kriegs mit Russland sind. Doch nach wie vor existiert offenbar keine Idee, wie man aus der Falle, die das US-Imperium seinen Vasallen gestellt hat, heraus kommt. Und wenn man als Super-Vasall die wichtigsten Instrumente einer prosperierenden Wirtschaft – Energie und Rohstoffe – nicht mehr zur Hand hat, bleibt dem De-Industrialisierungsminister in “dienender Führungsrolle” (R.Habeck) als Plan B nur noch eins: salutieren!

Was das Militärische betrifft, waren die NATOstan-Chefs bei ihrem Gipfeltreffen ziemlich zufrieden, dass es ihrem großen Führer Joe Biden gelang, seine Rede ohne debiles Gestammel nahezu fehlerfrei vom Teleprompter abzulesen. Dass der Text, den seine Pfleger dort reingeschrieben hatten, mit der Realität an der Front absolut nichts zu tun hat – “Die Ukraine kann und wird Putin stoppen!” – hinderte die Versammelten nicht, ihm begeistert zuzustimmen. Noch sind ja ein paar letzte Ukrainer da, um sie zu verheizen – aber nicht mehr lange. Aktuell werden täglich etwa 2.000 getötet oder verwundet. Es wird also sicher nicht reichen mit dem “Menschenmaterial” bis November, wenn die Wandermumie Joe gegen den Clownkönig Donald kandidiert und wiedergewählt werden will. Auch die NATOstan-Vasallen haben keinen Plan B und salutieren, selbst wenn die gemeinen Russen ihnen eine “Wunderwaffe” nach der anderen kaputt machen, wollen sie weiter kämpfen lassen – bis auch der ukrainische Volkssturm aus Frührentnern und Jugendlichen dahin geopfert ist. Dann müsste NATOstan große Mengen eigener Soldaten schicken, die es aber auch nicht besser können als die ukrainischen Truppen. Im Gegenteil, denn sie haben – außer wehrlose Nationen zu bombardieren – noch nie einen echten Krieg geführt. Wer von einer Sandalentruppe mit Kalaschnikows aus Afghanistan verjagt wird und gegen die Wüstenkämpfer der Huthis im Roten Meer mit seinem Flagschiff “USS Eisenhower” abdrehen muss, sollte gegen einen wirklich wehrhaften Gegner nicht antreten, wenn ihm sein Leben lieb ist.

Wann sich Vasallen eines niedergehenden Imperiums zuletzt von einem dementen Gaga-Imperator so willig und freudig zur Kasse bitten und zur Schlachtbank führen ließen, wäre ein historische Untersuchung wert, um die Frage zu klären wie man sie derart blind, blöde und gefügig machen kann, dass das funktioniert – und sich die “Germans to the front!” rufen lassen, als “Zwerg auf Steroiden”. Zusammen mit den anderen Giftzwergen und Großmäulern in NATOstan, die sich einbilden, es gegen Russland besser zu können als Napoleon und Adolf und auch noch im Mittleren Osten und im Westpazifik gegen China mitmischen zu müssen. Also überall da, wo dem Imperium die Felle wegschwimmen. Mit nationaler Sicherheit und Landesverteidigung hat das alles nichts mehr zu tun, es ist der Kampf um die globale, unipolare Herrschaft des US-Imperiums. Dass Deutschland und Europa – abgehängt vom Handel mit Eurasien – keine andere Zukunft bevorsteht, als zu de-industrialisierten Kolonien zu werden, wenn nicht gar – bei weiterer Eskalation – zum Schlachtfeld eines Weltkriegs, diese Einsicht scheint den Horizont der bellizistischen Giftzwerge in NATOstan zu übersteigen. Sie glauben immer noch, dass ihnen der große Onkel aus Amerika im Ernstfall zur Hilfe kommen könnte, aber das kann er nicht.

Wie auch immer…es geht abwärts, mit dem Westen und NATostan. Das sieht auch der Kollaps-Experte meines Vertrauens, Dmitry Orlov in seiner aktuellen Analyse so: