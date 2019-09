Nach “Russiagate” ist jetzt auch “Ukrainegate” gefloppt

Sie können es einfach nicht lassen: nach zweieinhalb Jahren mit dem Russiagate-Zirkus, der von Tag eins an als Luftnummer durchschaubar war, haben die US-Demokraten jetzt erneut einen Fake aus dem Hut gezaubert, um die Absetzung Trumps zu erreichen. Das Bonmot über die us-amerikanische Demokratie als “Ein-Parteien-System mit zwei rechten Flügeln” scheint sich einmal mehr zu bewahrheiten: einer “Opposition”, die keine echten politischen Alternativen zu bieten hat, bleibt nur das “Impeachment” um den Präsidenten loszuwerden. Nachdem nun die Russennummer mit dem vom Team Clinton finanzierten Pipi-Dossier trotz der langwierigen und millionenteuren Mueller-Ermittlung gefloppt war, sollte es nun mit einem “Ukrainegate” in die nächste Impeachment-Runde gehen. In einem Telefonat im Juli, so hatte ein anonymer “Whistleblower” zuerst im “Wall Street Journal” behauptet, soll Trump nicht nur den ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter Druck gesetzt haben, gegen einen möglichen Konkurrenten bei der Wahl 2020 – den Demokraten und Ex-Vizeprädident Joe Biden – zu ermitteln, sondern auch damit gedroht haben, andernfalls die Zahlungen an die Ukraine einzustellen. Ein klarer Fall von Amtsmißbrauch und versuchter Wahlmanipulation, witterten die Demokraten und stürtzten sich auf das Thema: Impeachment war endlich wieder “in the air”. Aber einmal mehr scheint der Schuss nach hinten loszugehen und dazu braucht es nicht einmal einen neuen “Mueller-Report” oder irgendwelche weiteren Ermittlungen. Denn Trump hat das Transkript seines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj heute veröffentlicht.

Der Hintergrund der Geschichte: Joe Biden hatte nach dem Maidan-Putsch dafür gesorgt, dass sein Sohn Hunter Biden einen mit monatlich 50.000 Dollar dotierten Vorstands-Job bei dem ukrainischen Gaskonzern Burisma bekam. Als einige Zeit später der ukrainische Generalstaatsanwalt Schokin gegen den Vorstand von Burisma wegen Korruption ermittelte, reiste Joe Biden im März 2016 nach Kiew und setzte die Regierung Poroschenko unter Druck: Wenn sie Schokin nicht binnen sechs Stunden feuern, werde die Ukraine eine zugesagte US-Zahlung von einer Milliarde Dollar nicht bekommen. Daraufhin wurde Schokin entlassen und sein Nachfolger stellte die Ermittlungen gegen den Burisma-Vorstand und Biden junior ein. Beim “Council of Foreign Relations” brüstete sich Biden 2018 dann damit, wie er ganz cool dafür gesorgt hätte, dass dieser “son of a bitch” (O-Ton Biden) Schokin gefeuert wurde.

Darüber sprach Trump nun am 25, Juli in seinem Telefonat mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Selensky. Hier die entsprechende Passage:

“The other thing, There’s a lot of talk about Biden’s son, that Biden stopped the prosecution and a lot of people want to find out about that so whatever you can do with the Attorney General would be great. Biden went around bragging that he stopped the prosecution so if you can look into it… It sounds horrible to me.”