Julian Assange ist heute zu einem Gerichtstermin erschienen, gesundheitlich so schwer angeschlagen, dass er der Verhandlung kaum folgen konnte. Der Antrag seiner Anwälte, den auf Februar angesetzten Prozessbeginn über seine Auslieferung an die USA zu verschieben, da sich Julian Assange in Isolationshaft nicht vorbereiten könnte, wurde abgelehnt. Am vergangenen Freitag sprach ich auf der Buchmesse in Frankfurt über dieses skandalöse Verfahren mit der “Linke”-Abgeordneten Sevim Dağdelen, die gerade aus London zurückgekommen war. Dort hatte auch ihre Kollegin Heike Hänsel bei einer Protestveranstaltung vor dem Gericht gesprochen.

PS: Am kommenden Donnerstag, 24. Oktober 2019 stelle ich das Buch „Freiheit für Julian Assange. Don’t kill the Messenger“ im Buchladen Neuer Weg in Würzburg vor. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.