Das 3. Jahrtausend #36: Bellingcrap

Die Massenproteste in Südamerika ebben nicht ab – im Gegenteil: Jetzt greifen sie auch auf andere Länder über. Außerdem: Deutschland hat jetzt seinen eigenen Skripal-Fall – hat der russische Geheimdienst tatsächlich einen Mann in Berlin ermorden lassen? Wie oft lesen wir “Die investigative Rechercheplattform Bellingcat hat herausgefunden…”? Nun, die Dinge sind nicht so wie sie scheinen – offenbar auch nicht im Fall des Georgiers, der in Berlin ermordet wurde.Und was gibt es Neues von Julian Assange? Über all das und mehr sprechen die Journalisten Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in Ausgabe #36 des 3. Jahrtausends! Alle Links zur Sendung auf exomagazin.tv