Highway To Hell im Heiligen Land (2)

“Die Perser sind die Franzosen Asiens. Sie haben eine lebhafte Einbildungskraft, sprechen in blumiger Sprache, sind höflich, gefällig und haben eine Neigung zu einem verfeinerten Geschmack, jedoch ohne die Tiefe der Moralität, die man bei anderen Völkern findet.“ notierte 1798 Immanuel Kant in seiner”Anthropologie in pragmatischer Hinsicht”. Wobei mein Assistent Grok als “wichtig” hinzufügt: “Seine Aussagen sind heute kritisch zu betrachten, da sie rassistische oder eurozentrische Vorurteile enthalten können.” Klar, der visionäre Denker des “Ewigen Friedens” war ein “Wessi” durch und durch, der “Tiefe” und “Moral” allein in Kerneuropa verankern konnte; aber der sich wohl in seinen finstersten Träumen den Tiefpunkt nicht vorstellen wollte, auf den die Moral des Westens sinken würde, der 2025 den hemmungslosen Genozid in seine “regelbasierte internationale Ordnung” aufgenommen hat; der im Rahmen dieser Ordnung auch unprovozierte Angriffskriege unterstützt, sofern sie den Interessen der “Wertegemeinschaft” dienen. Und froh ist, wenn andere die “Drecksarbeit” übernehmen.

Gerade noch rechtzeitig ist jetzt die Übersetzung einer 2780 Jahr alten Tontafel aufgetaucht, nach der Persien in “wenigen Wochen” über “Massenvernichtungswaffen” verfügen wird, und damit ein vorzeigbarer Beweis, dass die Perser den Rest der Welt seit Jahrtausenden getäuscht und belogen haben. Und auch die Internationale Atomenergiebehörde mit ihrer Behauptung, es gäbe dort keine solchen Waffen, in die Irre geführt wurde.

Ebenso wie die amerikanischen Geheimdienste, deren Koordinatorin Tulsi Gabbard von Präsident Trump deshalb vor den Bus geworfen wurde – und sofort zurückruderte: Mit der Behauptung der Iran sei “nur wenige Wochen” von der Atombombe entfernt. Weshalb sich Trump jetzt “zwei Wochen” ausbedungen hat – laut Seymour Hersh`s Informationen soll es schon dieses Wochenende losgehen! – um über den Großangriff auf das Land zu entscheiden. Tulsi kann dann zuvor – wie einst Colin Powell das angebliche Giftgas des Irak – die antike Tontafel als Beweisstück präsentieren.



Scherz beiseite. Alastair Crooke hat hier die Vorgänge dokumentiert, wie die plötzliche Behauptung, Iran stehe kurz vor einer Bombe, entstehen konnte:

“Die „Non-Compliance“-Resolution des IAEO-Gremiums vom 12. Juni 2025 war der geplante Vorläufer für Israels „Blitzschlag“ gegen den Iran am nächsten Tag. Die Israelis sagen, der Plan, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, basiere auf der „Gelegenheit“ zuzuschlagen, und nicht auf den Erkenntnissen, dass der Iran auf eine Bombe zusteuere (das war der Aufhänger für den Krieg). Die plötzliche Behauptung, der Iran stehe kurz vor einer Bombe (die scheinbar aus dem Nichts auftauchte und die Amerikaner rätseln ließ, wie es dazu kommen konnte, dass wir im Handumdrehen in den Krieg ziehen), wurde am 17. Juni von IAEO-Chef Grossi gegenüber CNN widerlegt – allerdings erst, nachdem der plötzliche Angriff auf den Iran bereits stattgefunden hatte: „Wir haben keine Beweise für eine systematische Bemühung [des Irans], zu einer Atomwaffe zu gelangen“, bestätigte Grossi auf CNN. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baqaei, reagierte am 19. Juni auf diese Aussage wie folgt:



“Das ist zu spät, Herr Grossi – Sie haben diese Wahrheit in Ihrem absolut voreingenommenen Bericht verdunkelt, der von den E3/USA instrumentalisiert wurde, um eine Resolution mit der haltlosen Behauptung der „Nichteinhaltung“ [durch den Iran] zu verfassen; dieselbe Resolution wurde dann von einem völkermordenden, kriegstreiberischen Regime als letzter Vorwand benutzt, um einen Angriffskrieg gegen den Iran zu führen und einen unrechtmäßigen Angriff auf unsere friedlichen Atomanlagen zu starten. Wissen Sie, wie viele unschuldige Iraner in Folge dieses verbrecherischen Krieges getötet/vermordet wurden? Sie haben die IAEO zu einem Instrument der Bequemlichkeit für Nicht-NPT-Mitglieder gemacht, um NPT-Mitglieder ihres Grundrechts nach Artikel 4 zu berauben. Haben Sie ein reines Gewissen?!”. (…) Die Erklärung des russischen Außenministeriums zur Eskalation des iranisch-israelischen Konflikts: „Es waren genau diese ‚Sympathisanten‘ [EU3], die Druck auf die Leitung der [IAEO] ausübten, um eine umstrittene “umfassende Bewertung” des iranischen Atomprogramms vorzubereiten, deren Mängel anschließend ausgenutzt wurden, um im Gouverneursrat der IAEO am 12. Juni [2025] eine voreingenommene Anti-Iran-Resolution durchzusetzen. Diese Resolution gab faktisch grünes Licht für die Aktionen von West-Jerusalem, die zur Tragödie führten”

Was sich hinter den Kulissen abspielte, hat DDGeopolitics in einem Artikel enthüllt: “The AI That Triggered a War: How Palantir and the IAEA Fueled Israel’s Strike on Iran”

Die Grundlagen für die IAEO-Resolution vom 12. Juni 2025 – die Israel einen Vorwand für einen Schlag gegen den Iran liefern sollte (und die Trump dazu bringen sollte, die Warnungen seines eigenen Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes zu ignorieren, dass es keine Beweise dafür gibt, dass sich der Iran in Richtung einer Bewaffnung bewegt) – stammen Berichten zufolge nicht vom Mossad oder anderen westlichen Geheimdiensten, sondern von der IAEO-Software. Wie DD Geo-politics darlegt, verlässt sich die IAEO seit 2015 auf die Mosaic-Plattform von Palantir, ein 50 Millionen Dollar teures KI-System, das Millionen von Datenpunkten – Satellitenbilder, soziale Medien, Personalprotokolle – durchforstet, um nukleare Bedrohungen vorherzusagen: “Der iranische Vorrat [an angereichertem Uran] wuchs seit Monaten stetig an, doch erst nach der Zensur durch die IAEO am 6. Juni 2025 nahm die Erzählung von einem bevorstehenden Durchbruch zu. Diese Resolution, die mit 19 zu 3 Stimmen angenommen wurde, verschaffte Israel den nötigen diplomatischen Rückhalt. Die Mosaic-Plattform von Palantir spielte bei diesem Umschwung eine entscheidende Rolle. Ihre Daten flossen in den Bericht vom 31. Mai ein, indem sie Anomalien in Fordow und Lavisan-Shian aufzeigte und frühere Behauptungen aus Turquzabad wieder aufgriff – trotz jahrelanger iranischer Dementis und Sabotage … Mosaic wurde ursprünglich entwickelt, um die Aktivitäten von Aufständischen im Irak und in Afghanistan zu identifizieren”.



Der Algorithmus versucht, „feindliche Absichten“ aus indirekten Indikatoren – Metadaten, Verhaltensmustern, Signalverkehr – und nicht aus gesicherten Beweisen zu erkennen und abzuleiten. Mit anderen Worten, er stellt Vermutungen darüber an, was die Verdächtigen denken oder planen könnten. Am 12. Juni ließ der Iran Dokumente durchsickern, aus denen hervorgehen soll, dass der Chef der IAEO, Rafael Grossi, die Ergebnisse von Mosaic mit Israel teilt. Bis 2018 hatte Mosaic mehr als 400 Millionen diskrete Datenobjekte verarbeitet und dazu beigetragen, mehr als 60 iranische Anlagen als verdächtig einzustufen, um unangekündigte IAEO-Inspektionen dieser Anlagen im Rahmen des JCPOA zu rechtfertigen. Diese Ergebnisse, die zwar weitgehend von den algorithmischen Gleichungen abhängen, wurden in die offiziellen IAEO-Schutzmaßnahmenberichte aufgenommen und von den UN-Mitgliedstaaten und den Nichtverbreitungsregimen weitgehend als glaubwürdige, evidenzbasierte Bewertungen akzeptiert. Mosaic ist jedoch kein passives System. Es ist darauf trainiert, aus seinem Algorithmus feindliche Absichten abzuleiten, aber wenn es für die nukleare Überwachung umfunktioniert wird, besteht die Gefahr, dass seine Gleichungen einfache Korrelationen in böswillige Absichten umwandeln.” (Übersetzt mit DeepL.com)

Vor 22 Jahren, als gegen die angeblichen Massenvernichtungswaffen des Iraks mobilisiert wurde, wandelte die “New York Times” ein Satellitenfoto von Aluminiumröhren in “Raketen” um, jetzt wird KI benutzt, um nicht vorhandenen Nuklearwaffen böswilliges Potential zuschreiben zu können.

Und kaum hatte ich hier gestern Abend Schluss gemacht, um in der längsten Nacht des Jahres nicht länger in diese bedrückenden mörderischen Abgründe zu schauen, hat Donald Trump drei iranische Atomanlagen bombardieren lassen und weitere, stärkere Raketenschläge angedroht, falls der Iran jetzt nicht kapituliert.

Aber das wird nicht geschehen, stattdessen gab es am Sonntagmorgen in Tel Aviv, Haifa und anderen israelischen Städten weitere schwere Einschläge. Die die von US-Bombern gefeuerten “Bunker Buster” haben nach iranischen Angaben nur Schaden an der Oberfläche angerichtet und die Anreicherungsanlagen Fordow nicht “völlig zerstört”, wie Trump vollmundig verkündet hat. Auch in den schon evakuierten anderen anderen AKWs, die von “Tomahawk”-Raketen angegriffen wurden, entstand kein nachhaltiger Schaden.

Ein Land, das niemanden angegriffen hat, zu bombardieren und gleichzeitig zum FRIEDEN aufzurufen, ist keine Strategie, sondern Wahnsinn. Den Neocons in Washington und der Israel-Lobby, die seinen Wahlkampf finanziert hat, mag er mit diesen Bomben einen Herzenswunsch erfüllt haben, der Krieg wird damit aber nicht beendet, sondern geht erst richtig los. Schon hat Iran angekündigt, die Straße von Hormuz (= 20% der globalen Öltransporte) zu sperren. Rat zum Sonntag: Schnell nochmal volltanken!





