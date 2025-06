3. JT 118: DRECKSARBEIT

Schon wieder ein brutaler, unprovozierter Angriffskrieg – aber so darf man ihn nicht nennen, denn…Israel hat den Iran angegriffen und erledigt damit für uns die „Drecksarbeit“, nicht wahr? Aber geht es hier wirklich um eine iranische Atombombe oder einmal mehr um einen Regime Change? Und was bedeutet das für uns? Wie steht es um die innere Sicherheit in den USA? Immerhin gibt es dort eine handfeste Krise, mit Unruhen und brennenden Polizeiautos. Und: hat Donald Trump wirklich die Nordstream-Pipelines zerstört? Über all das und mehr reden Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in der 118.Ausgabe des 3. Jahrtausend