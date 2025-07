3.JT #119: BRAINWASHINGTON

Freispruch für Querdenken-Gründer Michael Ballweg, aber eine Verwarnung wegen Steuerhinterziehung.

Das ist das mickrige Ergebnis eines groß angelegten politischen Prozesses. Außerdem: In den USA bleibt die Kundenliste von Jeffrey Epstein weiterhin geheim – doch die Farce von der angeblichen russischen Einmischung in die US-Wahl bricht nach zehn Jahren zusammen. Währenddessen macht Europa weiter gegen Russland mobil. Über all das und mehr sprechen Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in der 119. Ausgabe des 3. Jahrtausend