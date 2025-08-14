PAX TRUMPUTIN ? Träum weiter…

Donald:

Willkommen in Alaska, mein Freund. War es nicht ein guter Plan, unser Treffen hierher zu verlegen ?

Wladimir:

Danke für die Einladung. Es war ein sehr guter Plan. Ich konnte ja praktischerweise per Inlandsflug anreisen und musste gar kein fremdes Land überfliegen. Und bin jetzt auf ehemals russischem Boden gelandet, das ist schon etwas Besonderes.

Donald:

Ja, es war ein guter Deal, den wir 1867 mit eurem Zar gemacht haben: er wollte das kaum besiedelte Land loswerden und brauchte Geld, wir konnten es im Norden gebrauchen und zahlten 7,2 Millionen…

Wladimir:

Zu wenig aus heutiger Sicht. Aber von den ganzen Bodenschätzen, von Gold und Öl und Gas, wusste damals ja noch niemand.

Donald:

Ja, weil fast alles zugefroren ist, haha….und das meiste davon immer noch. Ist schwierig dranzukommen und auch schwierig weg zu schaffen aus diesem Kühlschrank….

Wladimir:

Unsere Schiffe brauchten damals von Petersburg nach Alaska mehr als ein halbes Jahr, deshalb wollte Zar Alexander die Kolonie ja auch loswerden. Dass man mit einem Tunnel Asien und Amerika, Russland und die USA, verbinden könnte, kam damals niemandem in den Sinn.

Donald:

Aber wir können dass jetzt machen. Tunnel und Pipeline sind überhaupt kein Problem.Und eure nuklearen Eisbrecher können die Strecke das ganze Jahr über schiffbar halten. Die geschäftliche Aktivierung unserer Nachbarschaft hier oben wäre eine Win-Win-Situation. Unsere Rohstoffe kommen direkt auf die asiatischen Märkte, eure direkt zu uns.

Wladimir:

Was unter deinem Zoll,-und Sanktionsregime aber nicht geht…

Donald:

Doch. Wir erklären fürs Erste unsere Grenze auf der Bering-Straße zum zoll,-und sanktionsfreien “Sonderentwicklungszone”, für den Joint-Venture-Deal zur Rohstoffgewinnung in der Arktis. Wenn Russland und Amerika vor 150 Jahren gute Geschäfte miteinander gemacht haben, warum soll das heute nicht wieder gehen…

Wladimir:

Damals hattet ihr euch gerade von der Kolonialherrschaft der Briten befreit, die uns daraufhin im Krimkrieg zusetzten. Amerika und Russland waren quasi natürliche Verbündete gegen die Hegemonialmacht der Briten. Sie waren schon damals scharf auf die Krim und die Kontrolle des Schwarzen Meers und sind es immer noch. Und du bist auf ihrer Seite…

Donald:

Nein. Hör zu, Wlad, Ukraine ist der Krieg von Obama und Biden, nicht meiner. Ich kam nicht raus da in meiner ersten Amtszeit, aber jetzt ist Schluss, kein Dollar mehr nach Kiew. Nur die Europäer und das perfide Britannien…

Wladimir:

Was hör` ich da über euren wichtigsten Verbündeten…

Donald:

Bleibt unter uns…aber Du weißt doch, wer sich den ganzen Russiagate-Schwindel und den jahrelangen Fake-News-Tsunami gegen mich ausgedacht hat, das war nicht unsere CIA, es kam aus London, vom MI-6, und Hillary bezahlte sie dafür.

Wladimir:

Ohne eure Hilfe, ohne Starlink und US-Satelliten, können Briten und EU den Krieg nicht weiter führen.

Donald:

Sie wollen bei uns große Mengen Waffen kaufen, das kann ich schwer verhindern, weil es unserer Wirtschaft hilft. Aber du hast sicher die Lieferzeiten gesehen, 6-7 Jahre für die nächsten “Patriot”-Systeme, die ihr in der Ukraine schon reihenweise zerstört habt…

Wladimir:

Du meinst, wir sollen die Spezielle Militäroperation weiter fortsetzen, bis zum wirklich allerletzten Rentner oder Jugendlichen in der ukrainischen Armee?

Donald:

Nein, nein, das sinnlose Morden muss aufhören.

Wladimir:

Dann sorge dafür, das sie sich ganz aus den vier ohnehin schon Russland assoziierten Regionen zurück ziehen, dass es keinen NATO Beitritt gibt, und die Nazis aus der Regierung verschwinden.

Für die Sicherheit der künftigen Ukraine garantieren dann die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten. Die Europäer brauchen wir dazu nicht.

Donald:

In London, Paris und Berlin springen sie im Dreieck, wenn wir so einen Deal machen, aber das ist mir egal; nur ….hier zu Hause kann ich das nicht verkaufen, es würde mir als “Kapitulation vor Putins Maximalforderungen” angehängt. Du musst mir da ein wenig entgegenkommen…

Wladimir:

Wie meinst Du das… wieder Waffenstillstand, damit ihr weiter nachrüsten könnt

Donald:

Nein. Ein Deal, mit dem wir beide entspannt aus diesem überflüssigen Krieg rauskommen: Du, weil die Ziele deiner Militäroperation weitgehend erreichst und ich, weil ich einen nachhaltigen Frieden erreicht habe und dir dein Entgegenkommen abgerungen habe: Russlansds 300 Milliarden, die auf westlichen Konten eingefroren sind, werden zum Wiederaufbau der neuen Ukraine gestiftet…

Wladimir:

Wir gewinnen den Krieg und zahlen dann Reparationen an den Verlierer? Mit Verlaub, lieber Donald, das ist kein Deal…



Donald:

Wenn du weiter militärisch vorrückst, musst du hinterher das ganze Land wieder aufbauen, das kostet noch viel mehr. Und die 300 hast du doch eh schojn abgeschrieben

Wir nennen das Ganze natürlich nicht Reparationen, es ist nur ein Teil des großen TRUMPUTIN-Plans zur ökonomischen Entwicklung von der Arktis über die Ukraine bis hin zu einem neuen START-Abkommen zwecks Abrüstung von Mittelstreckenraketen. Wir knüpfen an die Zeit an, als ihr uns Alaska verkauft habt und machen wieder guten Geschäfte.

Wladimir:

Den Europäern und dem Regime in Kiew wird das aber gar nicht gefallen…

Donald:

Der Lümmel Zelensky ist spätestens nach den anstehenden Neuwahlen weg, und die Europäer kannst du vergessen. Deindustrialisiert, militärisch impotent und politisch inkompetent dazu.

Wenn Russland und Amerika aus der neuen, neutralen Ukraine eine Handelsplattform für Ost und West machen, mit Odessa als gemeinsamem zollfreien Hafen, werden sie darum betteln, dabei zu sein. Aber für den Start braucht es dieses 300 Milliarden-Bonbon von deiner Seite…da kann dann die EU nichts mehr sagen. Ihre Wirtschaft ist sowieso auf dem absteigenden Ast, wenn wir sie dann in ein paar Jahren vor dem völligen Bankrott retten und mit einem gemeinsamen Konsortium “Nordstream” wieder öffnen, werden sie uns die Füße küssen. Wir können heute Geschichte machen, Wladimir, Pax TRUMPUTIN….



Wladimir:

Ich sehe schon, mit einem Trump gehts nicht unter ” Ganz große Weltgeschichte”. Wir können unsere Teams ja daran setzen, den Pakt im Detail zu besprechen und festzulegen. Aber ein “Minsk 3” kommt nicht in die Tüte, Waffenstillstand kommt erst, wenn die Sache unterschriftsreif ist.

Das kann rasch gehen von unserer Seite aus, und von eurer sicher auch, wenn du die Sabotageversuche deiner EU-Vasallen in den Griff bekommst. Und die Nazis in der Ukraine, und deine Feinde zu Hause, die schon zwei Mal auf dich geschossen haben, wenn ich mich rechte entsinne.

Donald:

Ja. Auch deshalb ist diese Hütte im abgelegenen Alaska ein guter Ort für unser vertrauliches Gespräch. Und wenn wir aus der Eiskammer hier einen arktischen Hotspot des Handels und Wandels machen, wird sie ein Wallfahrtsort…

Wladimir:

Du kennst die Geschichte deines Landes und die der Kennedys, wer in den Vereinigten Staaten als Präsident Frieden will, lebt gefährlich. Sei vorsichtig, Verdoppele deine Leibwachen. Und versuche, den Ball flach zu halten. Unsere Außenminister können ein allgemeines Statement über unsere Pläne und ein “konstruktives 4-Augen Gepräch” abgeben, das demnächst fortgesetzt wird. Wieder in der Arktis, aber dieses Mal auf unsere Seite.



Donald:

So machen wir das, Wladimir, es wird großartig! Ich werde den Lümmel in Kiew informieren, was er zu unterschreiben hat oder besser noch, gleich abzutreten und Neuwahlen auszurufen. Die Euro-Meute wird wütend jaulen, aber das macht nichts: Sie haben nichts zu melden. Du hast ja gesehen, wie sie gleich wieder mit dem Schanz wedelten, als ich ihnen ein bisschen Zoll aufgedrückt habe…

Wladimir:

Anders als unsere Freunde in China oder Indien, die sich deinem Sanktions-, und Zollregime nicht unterwerfen werden. Ich würde dir raten, diesen Quatsch zu lassen, er geht nach hinten los und schadet Amerika am Ende mehr als er nutzt. Dasselbe gilt übrigens auch, für die Terrorattacken auf unsere strategischen, nuklearen Luftwaffenstützpunkte, die ihr mit Lastwagen und Drohnen veranstaltet habt. Das war eine ganz schlechte Idee….

Donald:

Die kam nicht von mir, sondern wieder aus London vom MI-6,,,

Wladimir:

….aber du lässt dich von diesen Operationen am Nasenring immer tiefer in einen Krieg ziehen, den London nur führen kann, wenn es Amerika als ausführendes Organ einspannt. Solange du den Muskel für ihren Kopf spielst, wird das nichts mit unseren Friedensplänen, Und du machst nicht Amerika groß, sondern deine alten Kolonialherren aus Britannien. Schau doch, wie sie schon zetern und geifern, nur weil wir uns zu einem Gespräch treffen wollen, wie sie dir “rote Linien” setzen, und Forderungen stellen und mitreden wollen…

Donald:

“Wer nicht am Tisch sitzt, steht auf dem Menü” hat eine Zeitung geschrieben

Wladimir:

Und du hast richtig geantwortet, dass Europa 3,5 Jahre Zeit hatte, ein konstruktives Gespräch am Tisch mit Russland zu suchen.

Donald:

Ja, absolut nichts haben sie in dieser Richtung geleistet, sind auch jetzt auch nicht an Frieden interessiert und wollen am liebsten nukelarbestückte Raketen um auf Moskau zu feuern. Wenn ihr eine davon abkriegt, sei versichert, sie kommt nicht von uns!

Wladimir:

Du willst damit sagen, dass Russland den unvermeidlichen Gegenschlag dann nicht auf`s Weisse Haus richten sollen, sondern auf London, Paris oder Berlin.

Donald:

Ja, das klingt prima. Sollten wir als Vereinbarung gleich in die PAX TRUMPUTIN – Pressereklärung übernehmen.Dann halten die Euro-Kläffrer sofort Ruhe…

Wladimir:

Du willst ihnen doch nur mehr eurer ineffektiven und überteuerten “Patriot”-Abwehr verkaufen, die ihr nicht einmal liefern könnt, und fütterst ihr idioisches Narrativ, dass es heute keinen Frieden in der Ukraine geben darf, weil Russland dann morgen Europa angreift.

Donald:

Lass sie doch noch ein paar Waffen kaufen, die ihr im Ernstfall sowieso kaputt macht. Wenn PAX TRUMPUTIN steht, wird dieser Ernstfall äußerst unwahrscheinlich und die bescheuerte Russophobie, mit der sie ja auch mir ans Leder wollten, löst sich in Luft auf.

Wenn Russland und Amerika kooperieren, um die riesigen Bodenschätze der Arktis zu erschließen, wenn sie zusammenarbeiten, um aus der Ukraine die neutrale Schweiz am Schwarzen Meer zu machen…

“Mathias?” – “Hmmmh?”- “Du hast Geräusche gemacht” – “Hab geträumt…” – “Was denn?” – “Trump und Putin machen Frieden.”- “Okay, träum weiter…..”

