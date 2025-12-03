Flashback: Von 9/11 zu 9/10

Die Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten des Mords an dem christlich-konservativen Aktivisten Charlie Kirk ziehen weitere Kreise und führen – unvermutet – tief in das “rabbit hole” finsterer Verschwörungen. Nicht weil die Podcasterin Candace Owens und etliche “citizen journalists” das offizielle 9/10-Narrativ des Einzeltäters Tyler Robinson massiv ins Wanken gebracht haben, sondern weil sie mit ihren Recherchen – ohne es zu ahnen – in ein viel größeres Wespennest gestochen haben.

Indem sie – eigentlich ein Job des FBI – den Flugverkehr in Provo/Utah unter die Lupe nahmen und zwei unter ägyptischer Militär-Flagge fliegende Gulfstream-Jets entdeckten, die dort in den Wochen vor und auch am Tag des Attentats unterwegs waren. Weitere Recherchen dieser Flugzeuge zeigten dann, dass sie sehr häufig auch an Orten von Charlie Kirks TPUSA-Events gelandet waren – und außer Kairo und Paris oft auch einen (von einer französischen Firma angemieteten) Hangar in Willmington /Delaware anflogen – alles unter diplomatischer Flagge und ohne Kontrollen.



Nachdem Candace Owens vor zwei Wochen von einem Whistleblower aus Paris informiert wurde, dass wegen ihrer “Becoming Brigitte”-Serie (über Madame Macrons Penis) ein Spezial-Kommando der Fremdenlegion mit ihrer Ermordung beauftragt worden sei, haben die mysteriösen Flugbewegungen dieser Militärjets in Utah zu einer Recherche geführt, die einen noch tieferen und böseren Hintergrund offenbart, als “nur” den politischen Mord an der vom christlich-zionistischen Pro-Israel-Pro-War-Glauben abgefallenen Führungsfigur Charlie Kirk. Und auch mehr als “nur” einen internen Putsch, weil Kirk den Verdacht, dass TPUSA in Geldwäsche-Operationen verwickelt sein könnte, von einem neutralen Gutachter überprüfen lassen wollte. Und weil er “Nein” zu Netanjahu sagte, der Finanzen versprach, die den 80-Millionen-Bettrieb TPUSA “auf ein neues Level” bringen würde.



Sind doch diese Milliönchen sind nur Peanuts im Vergleich zu den Milliarden, die auf dem Spiel stehen, welches hinter dem Flugplan dieser merkwürdigen Militärjets stecken könnte: die Lieferkette und ein Beschaffungsprogramm zur Produktion von Nuklearaketen, die George Webb seit Jahren recherchiert hat. Mit Schwerpunkt in Utah, wo Meiler, Minen und Produktionsbetriebe unverzichtbare Bestandteile für die “Doomsday”-Raketen des Pentagon liefern – und diskret auch für die Ukraine und ihre europäischen Unterstützer. Oder was sonst haben ägyptisch-französische Militärjets dauernd auf abgelegenden Flughäfen im Wüstenstaat Utah zu suchen ? Wollen Macron, Starmer & Co. es gern noch einmal richtig krachen lassen, und dem Zelensky-Regime eine Nuklearraekte in die Hand drücken, bevor Trump einen Friedensdeal mit Putin macht?



In ihrer gestrigen Sendung erwähnte Candace Owens im Zusammenhang mit Geschäftsgebäuden in der Nähe dieses Hangars in Wilmington den Namen des Chemiekonzerns DuPont, dem “traditionsgemäß” die halbe Stadt dort zu gehören scheint. Als sie dann den Namen des aktuellen Erben, Pierre Dupont, erwähnte und dass dieser Charlie Kirk und TP-USA ebenfalls viel Geld angeboten haben soll, klingelte es bei mir und ich musste kurz in das konspirologische Archiv hinunter steigen. Zwischen 1990 und 2000 kommen da zu der schrecklich netten Familie “Dupont” ziemlich unschöne Sachen mit der deutsche IG Farben (Zyklon B), Sprengstoffen, sowie Finanzierung der ersten Hanf-Prohibitionskampagne und Henry Fords Hanf-Auto in den 1930ern; und ab 2000 flattert mir als erstes die Kolumne entgegen, die ich am Morgen des 12.9.2001 geschrieben hatte. Der Ausgangspunkt der Serie (auf telepolis) und dreier Bücher (2002, 2003, 2011), die ich nie geschrieben hätte, wenn Journalisten und Medien ihrem Job weiterhin nachgekommen wären statt das Höhlenmärchen von Osama und den 19 Teppichmessern nachzubeten.



So wie sie jetzt an der Legende eines LBTQ-fanatisierten Einzeltäters stricken, der mit der WK-1-Büchse seines Großvaters eine magische Kugel abgefeuert haben soll. In der nächstenden Sendung des “3. Jahrtausend” (am kommenden Freitag) werden wir das Thema weiter besprechen. Hier die zwei Tage nach 9/11 in der taz und bei telepolis erschienene Kolumne, in der die Kooperation von Dupont mit den Nazis nur kurz erwähnt wird, aber durchaus bezeichnend ist für diese schrecklich nette Familie.

Verschwörungstheoretische Anmerkungen zu einem Terroranschlag (12.09.2001) Da es der 11.9.2001 war – 11+9+2+0+0+1 =23! -, ist für Verschwörungstheoretiker der Fall eigentlich klar. Seit die Romantrilogie Illuminatus von Robert A. Wilson und Robert Shea Mitte der 70er Jahre auf die absurde Beziehung der Zahl 23 mit verschwörerischen Phänomenen hinwies, ist die 23 gleichsam das Signum der Illuminaten, der geheimen Weltverschwörer. Wer die nun genau sind, darüber geben die gängigen Verschwörungstheorien – sich nahtlos widersprechend – eindeutig Auskunft. Da zieht sich zum Beispiel eine Linie von ägyptischen Mystikern über den Salomonischen Tempel in Jerusalem, die Ritter des Templerordens und ihren multinationalen Bankkonzern im 12. Jahrhundert, diverse Freimaurerlogen der Renaissance bis zum heutigen »Rothschild-Clan« — oder von den assassinischen Mordkommandos Scheich Sinans, des »Alten vom Berge«, über die gralsuchenden Katharer, die okkulte Thulegesellschaft als Vorläufer der Nazis, bis zum aktuellen »Rockefeller-Mob«, wie die Einflussgruppe um die Familie des Standard Oil-Gründers – samt ihren Organen CIA und Mafia – genannt wird. Dass in keiner Nachricht über den Terroranschlag erwähnt wird, wem denn das World Trade Center eigentlich gehört – Rockefeller -, und dass darauf sofort England ein Flugverbot über der Londoner City – dem Rothschild-Finanzzentrum – erlässt, ist für den Verschwörungstheoretiker natürlich bezeichnend. Und dass ein ehemaliger Spezi der CIA und Vetter von Bushs Saudi-Geschäftspartner Scheich Salim Bin Laden, der in Afghanistan gegen die Sowjets aufgebaute Osama Bin Laden, jetzt als Oberschurke für den Angriff verantwortlich gemacht wird, passt ins Bild.



Hatten die Bushs nicht schon Hitler erst mit Geld von Standard Oil und DuPont gepusht und dann abserviert und Europa neu geordnet; wurde nicht ausgerechnet der Großvater des amtierenden Präsidenten, der Großbanker Prescott Bush, noch 1942 wegen seiner Geschäfte mit Hitlerdeutschland angeklagt und verurteilt ? Lief es im Golfkrieg gegen Saddam, den »Wiedergänger Hitlers«, nicht nach demselben Muster ab, wobei er erst gegen Iran aufgebaut, dann zwangsweise abgerüstet wurde und als geopolitische Schachfigur weiter installiert blieb, um den Einfluss des »Mobs« auf den Nahen Osten (und den Ölpreis) – von Papa Bush »Neue Weltordnung« genannt – zu garantieren? Ließ man zuvor Khomeini in aller Gemüts-ruhe von Paris aus deshalb den ersten islamistischen Gottes- staat installieren, weil man seine Ideologie nicht kannte – oder ging es um die persischen Ölquellen, die der Schah nicht freiwillig drosseln wollte?



Sind nicht alle militant-islamischen »Schurken« von ähnlichem, hausgemachtem Kaliber? Schauten Pentagon und Wallstreet dem israelischen Bruch des Völker- und Menschenrechts in Palästina nicht jahrelang ungerührt zu? Wusste nicht schon der erste Kriegstheoretiker Sun Tze vor über 2000 Jahren, dass man einen Gegner nie soweit in die Enge treiben darf, dass ihm nur noch Selbstmordattentate bleiben, gegen die es keinerlei Verteidigung gibt? Während das Pulverfass im Nahen Osten seit einem Jahr zündelt und die Local Trade Center in Palästina nach und nach von Raketen zerlegt werden, macht Rockefeller-Mann Bush seelenruhig vier Wochen Urlaub – und wundert sich jetzt, dass verzweifelte Kamikazekrieger zurückschlagen und eine Katastrophe auslösen? Damals in Pearl Harbour, als man schon drei Wochen vorher vor einem Großangriff der Japaner gewarnt war, ließ man sie »heimtückisch« angreifen, um das eigene Volk zum Kriegseintritt zu bewegen. Wie kann da jetzt, fragt sich der Verschwörungstheoretiker, drei Monate nach der aus Ägypten kommenden Warnung vor einem Großanschlag, die logisti- sche Meisterleistung gelingen, vier Flugzeuge gleichzeitig zu entführen und unentdeckt zu den Anschlagszielen zu fliegen? Passagiere konnten aus den entführten Maschinen mit ihren Angehörigen telefonieren – aber Flugsicherung und Militär, deren weltweiten Schnüffelsystemen kein Furz eines indischen Reisbauers entgeht, haben nichts mitbekommen? Und das über ihrer eigenen Zentrale im Pentagon? Dieser Skandal wird merkwürdigerweise mit keiner Silbe thematisiert, während ein Dutzend jubelnder palästinensischer Kids zu »world wide news« werden. Als Bush die Nachricht in einer Schule zugeflüstert wird, bleibt er merkwürdig ungerührt, auch bei seinem ersten Statement keine Sorgenfalten, kein wirkliches Entsetzen. Vielleicht weil die »Schurken« den verabredeten Zeitpunkt eingehalten hatten: Vor 9 Uhr sind im WTC keine wichtigen Banker und keine Besuchermassen, sondern ist nur das »Fußvolk« anwesend. Ein unvermeidlicher »Kollateralschaden« also, wie man Zivilistenopfer seit der Bombardierung Bagdads zu nennen pflegt. Ob es tatsächlich ein Motiv für das Unvorstellbare, eine inszenierte Katastrophe wie in Pearl Harbour gibt, werden die nächsten Aktionen der Weltordnungsmacht bald zeigen.”

*

