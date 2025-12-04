3. JT #123:KRIEGSWIRTSCHAFT

Die Europäische Union will Krieg, während Trump mit den Russen über Frieden verhandelt. Warum rüstet die EU weiter gegen Russland, welcher Plan steckt dahinter? Gibt es überhaupt einen Plan? Denn im Moment sieht es eher so aus, als würde es die EU bald nicht mehr geben. Außerdem: Der Mord an dem US-Aktivist Charlie Kirk weitet sich gerade zu einer internationalen Affäre aus, oder besser gesagt: zu einem regelrechten Mafia-Thriller. Über all das reden Robert Fleischer, Dirk Polmann und Mathias Bröckers in der 123. Ausgabe des 3. Jahrtausend.