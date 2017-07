Der tiefe Staat und die kognitive Dissonanz der Linken

Die linke Autorin Caitlin Johnstone, die sich selbst “unseriöse Journalistin” (rogue journalist) nennt und auf medium.com vor allem über amerikanische Politik schreibt, hat in den letzten Wochen mit ihren Plädoyers Aufsehen erregt, dass die US-Linken nicht scheu sein sollten, mit “Anti-Establishment” Rechten und Libertären zusammen zu arbeiten. Gegen die Fake News der Großmedien, gegen die kriegstreibenden Neocons, gegen die Geheimdienste und den “tiefen Staat”, die Trumps außenpolitischen Kurswechsel mit dem substanzlosen “Russiagate”-Märchen sabotieren. Nachdem dann einem der führenden Kriegstreiber und “regime changer”, Senator John McCain, ein Gehirntumor diagnostiziert wurde und Johnstone ihm einen schnellen Tod wünschte, wurde die Kritik an dieser “unseriösen” Journalistin noch lauter. Selbst ein blutrünstiges Monster, das ein halbes Dutzend Kriege mit Millionen von Opfern vorangetrieben hat, darf man als “Qualitätsjournalist” eben nicht ins Grab wünschen.

Jeffrey St.Clair, der Herausgeber des “seriösen” linken Magazins “Counterpunch”, das schon mehrere kritische Artikel über Caitlin Johnstone veröffentlichte, nahm sich der Sache nun noch einmal selbst an:

“For the conspiratorial Left, the Deep Staters seem to have eclipsed the 9/11 Truthers as the heralds of a new political Theory-0f-Everything. This is a welcome shift of emphasis as far as I’m concerned. Who really needs to read yet another belabored story on the demolition of WTC 7? (..)

The origin myth of leftwing Deep State theory is, of course, the assassination of JFK, an act of internal regime change by a CIA hit-team orchestrated by Allen Dulles in retaliation for the president’s alleged plan to break-up the agency and yank US troops out of Vietnam. From that moment on, according Deep State theorizers, the secret government was firmly in control and no political transgressions against its agenda would be tolerated. As an omnipotent force, the existence of a Deep State satisfies the Left’s desire to rationalize its own sense of perennial powerlessness.

Of course, I remain an unrepentant Magic Bullet man, fully persuaded that Lee Harvey Oswald, as an ardent devotee of the Cuban Revolution, had a more personal motive to kill the anti-communist Kennedy (the first neoliberal) than did fussy old Allen Dulles. With a couple miraculous shots from his Carcano Rifle, Oswald demonstrated that regime change could be a two-way street.”

