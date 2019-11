Putsch in Bolivien

In Bolivien wurde Präsident Evo Morales wegen Wahlfälschung vom Militär aus dem Amt gejagt. Stimmt das so, oder steckt mehr dahinter? Außerdem: Wende in Brasilien – der frühere Präsident Lula da Silva ist aus dem Gefängnis frei, während Bolsonaro beschuldigt wird, in einen Mord verwickelt zu sein. Der rätselhafte Tod von Jeffrey Epstein ist noch immer nicht aufgeklärt – wohl aber die Frage, wieso Massenmedien den Skandal jahrelang ignorierten. Und der Widerstand gegen die Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange wächst. Über all das und mehr sprechen die Journalisten Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in Ausgabe #35 des 3. Jahrtausends! Alle Links zur Sendung auf exomagazin.tv