Real Game of Thrones: Bernie, Tulsi und die verkappten Donaldisten

Seit die tapfere Veteranin Tulsi Gabbard der alten Hexe Hillary mit “Königin der Kriegstreiber!” bravourös Contra gab, war sie im exzeptionalistischen Königreich beliebter als je zuvor. Im “Primaries” genannten Vorrennen der “Demokraten”-Partei, bei dem der Kandidat ermittelt wird, der bei der nächsten Wahl gegen König Donald antreten soll, rangierte sie offiziell zwar noch deutlich hinter “Sleepy Joe” Biden, aber dem war der alte Sanders, den alle nur “Bernie” nannten, schon sehr dicht auf den Fersen. Der hätte ja schon beim letzten Mal gegen Donald gewonnen, wäre er nicht von Hillary und ihren gekauften Lautsprechern unfair aus dem Rennen gemobbt worden – und 2020 im Boot mit der smarten und toughen Tulsi, da waren sich viele einig, würde er das wieder schaffen. Denn Bernie will eine Krankenversicherung für alle und Tulsi will ein Ende der kriegerischen Überfällen auf andere Länder, bei denen das exzeptionalistische Königreich seit 1945 schon mehr als 20 Millionen Menschen getötet hat. Mit diesen beiden Forderungen unterscheiden sie sich von allen anderen Bewerbern und könnten gegen König Donald die Wahl gewinnen, denn eine Mehrheit der Leute will ein solche Versicherung und ebenso ein Ende dieser blutigen und ultrateuren Kriege. Vorallem weil die Verluste an der “Heimatfront” mittlerweile schrecklicher geworden waren als die auf den Schlachtfeldern: allein in den letzten sechs Jahren hatten sich 45.000 heimgekehrte Veteranen, meist junge Männer unter 30, selbst das Leben genommen. Diese Tragödie zu beenden ist Tulsi angetreten und deshalb wird sie mit Schmiere und Diffamierungen überzogen, nicht nur von Hillary persönlich, sondern von den Herold-Brigaden der Mainstream-Lautsprecher, die die “regime change” genannten Massaker in fremden Ländern unbedingt fortsetzen wollen.

Richtig in Fahrt gekommen war diese Politik bekanntlich, als König George, denn alle nur Dabbelju nannten, den “Great War On Terror” ausgerufen hatte, nachdem Terroristen an 9/11 mit zwei Flugzeugen drei Türme in New York pulverisiert hatten. Obwohl so etwas nach den in allen Königreichen geltenden Naturgesetzen eigentlich unmöglich war, glaubten doch viele an die von Dabbelju verkündete Geschichte, dass der Megaschurke Osama aus einer afghanischen Höhle dies ganz allein bewerkstelligt hätte, weil er seine Bande von 19 “Hijackern” mit magischen Teppichmessern ausgerüstet hatte. Da sämtliche Lautsprecher das Höhlenmärchen ebenfalls zur Wahrheit erklärten, fand der anschließende “Krieg gegen den Terror” allgemeine Zustimmung. Auch bei Tulsi, die sich umgehend freiwillig zur Armee meldete, um ihr Land vor solchen Terroristen zu schützen. Um dann, wie viele andere, im falschen Krieg, nämlich im Irak zu landen, dessen König, den man nur Saddam nannte, beseitigt werden sollte. Er hatte es gewagt, sein schwarzes Gold an andere Länder nicht gegen exzeptionalistische Taler, sondern gegen Landeswährung zu verkaufen, mit den Terroristen aber hatte er rein gar nichts zu tun. Die kamen nämlich, wie Osama selbst, aus dem Land der salafistischen Wickelmützen, und waren – obwohl als zwielichtige Gestalten aktenkundig – von niemanden anderem als den unsichtbaren Meistern ins exzeptionalistische Königreich eingeschleust worden. Diese Connection und die schützende Hand der Meister musste natürlich verborgen bleiben und kamen denn auch in dem “9/11-Report” genannten Ermittlungsbericht – “Harry Plotter und die Teppichmesser des Schreckens” – überhaupt nicht vor. Was bedeutet, dass der Terroranschlag , der zum Anlass für diesen endlosen “Krieg gegen den Terror” wurde, bis heute in keiner Weise umfassend ermittelt und untersucht worden ist. Deshalb fordert Tulsi jetzt völlig zurecht, dass diese Wickelmützen-Connection endlich aufgeklärt und die geheim gehaltenen Akten freigegeben werden, womit sie sich bei Hillary und allen anderen Kriegsfreunden – sowie bei den Herolden und Groß-Lautsprechern, die das Höhlenmärchen seit fast 20 Jahren rauf und runter beten – einmal mehr unbeliebt machen wird. Bei allen Friedensfreunden freilich wird sie damit erst recht erste Wahl und wäre die “Demokraten” genannte Partei nicht so korrupt und verstrickt in die Geschäfte der Waffenschmieden und Großbankiers sowie der Pharmariesen, könnten sie Tulsi und Bernie gegen den König mit der Eichhörnchenfrisur antreten lassen und gewinnen. Denn “Frieden” und “Gesundheit für alle” sind bei den Leuten absolut mehrheitsfähig. So aber, mit einem hirnweichen Sleepy Joe in der ersten Reihe und dem aussichtslosen Impeachment-Theater, muten sie dem Königreich garantiert vier weitere Jahre Donald zu. Und so dachten viele Leute im Königreich, dass solche “Demokraten” eigentlich nichts anderes sind als verkappte Donaldisten…