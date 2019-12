Real Game Of Thrones: Die leuchtende Stadt auf dem Hügel

Jetzt soll König Donald also doch “impeached” werden, das will zumindest das “House” genannte Parlament, wo die Partei der Demokraten die Mehrheit hat. Für eine letzte Runde hatten sie “Zeugen” geladen, die aber nichts über Donalds vermeintliche Untaten bezeugen konnten, sondern Rechtsgelehrte waren, die ihre Meinung äußern sollten. Darüber, ob eine Absetzung angesichts der Vorwürfe, dass Donald dem König der Ukraine die Militärhilfe verwehren wollte, wenn er nicht wegen der Korrpution von “Sleepy Joe” Biden und seinem Sohn Hunter ermittelt, berechtigt und angemessen sei. Einer der drei Gelehrten sah das nicht so, weil dies das erste Impeachment der Geschichte wäre, bei dem dem König noch gar kein Verbrechen nachgewiesen worden ist, die anderen Gelehrten aber kriegten sich kaum noch ein vor Zustimmung. Das exzeptionalistische Königreich, so Professorin Pamela, “ist die leuchtende Stadt auf dem Hügel. Wir können nicht die leuchtende Stadt auf dem Hügel sein und rund um die Welt Demokratie fördern wenn wir sie nicht hier zu Hause fördern. Es geht dabei nicht nur um unsere nationalen Interessen die Wahlen zu schützen oder sicher zu stellen, dass die Ukraine stark bleibt und die Russen bekämpft damit wir sie nicht hier bekämpfen müssen, sondern es ist in unserem nationalen Interesse Demokratie weltweit zu fördern.”

Da war er wieder, der Ultraböse, der Hillarys Niederlage verursacht und Donald auf den Thron gehievt hat. Und dessen Truppen die leuchtende Stadt auf dem Hügel im Fadenkreuz haben und seit drei Jahren vor den “Russiagate” genannten Toren stehen. Und nur von der tapferen und voll demokratischen Ukraine zurückgehalten werden, morgen das Weisse Haus zu erobern, der man dafür natürlich Waffen liefern muss. Wer das verweigert, ist ein Verräter und Schwerverbrecher und muss aus dem Amt entfernt werden. Schließlich, setzte die Rechtsgelehrte Pamela noch hinzu, sei König Donald ja kein Monarch: “Er kann seinen Sohn zwar Barron nennen, aber ihn nicht zum Baron machen.”

Dass indessen “Sleepy Joe” Biden als Vizekönig seinen Sohn Hunter in der Ukraine zum Jagen tragen konnte, war bei der Anhörung noch kein Thema, wird es aber spätestens, wenn der Senat über das Impeachment befinden muss. Und Joe reagierte gar nicht schläfrig, sondern sehr aggressiv, als er von einem Wähler bei einer Versanstaltung in Iowa zu diesen dubiosen Geschäften gefragt wurde. “Sie sind ein verdammter Lügner”, fuhr er den Mann an, “niemand hat gesagt, dass mein Sohn irgendetwas falsch gemacht hat.” Und legte nach: “Ich bin nicht bewegungsfaul. Ich kandidiere weil ich schon lange unterwegs bin und mehr weiß als die meisten Leute wissen. Und ich kann Dinge erledigen. Darum kandidiere ich. Wollen sie meine Form testen ? Lassen sie uns ein paar Push-Ups machen, lassen sie uns rennen, was immer sie möchten, lassen sie uns einen IQ-Test machen. Sehen Sie”, er zeigte auf den konsternierten Frager: “Fett”.

Diese äußerst unkönigliche Reaktion fanden die meisten Leute im Königreich gar nicht gut, sie machte aber den wunden Punkt deutlich, auf dem Donald und seine Freunde in den kommenden Impeachment-Hearings im Senat noch sehr genüsslich herumreiten werden. Zu diesem Zweck ist Donalds Consigiliere, den alle nur “Rudy” nannten, jetzt nochmals in die Ukraine gereist, um weitere Beweise für die falschen Anschuldigungen zu sammeln. Währenddessen kam heraus, dass der Leiter des Impeachment-Zirkus Adam Schiff die Telefone von Rudy, einem Abgeordneten und einem Journalisten abhören lies, um ihnen irgendwelche Untaten nachzuweisen, dabei aber die Telefonummern verwechselte. Weil es nicht die feine demokratische Art ist, Abgeordnete und königliche Anwälte auszuspionieren, muss der eifrige Adam, den Donald nur noch “Bull-Schiff” oder “Shifty Schiff” nennt, dann auch mit einer Vorladung zu den Senats-Anhörungen rechnen. Wie noch viele andere Demokraten die in den kommenden Wochen und Monaten im Senat dann von Donalds schärfsten Hunden gegrillt werden und dabei nicht gut aussehen werden – während der König mit der Eichhörnchenfrisur draußen im Lande prächtigen Wahlkampf führen kann und die Wahl 2020 locker gewinnt. Weil die Demokraten nichts Besseres zu tun haben, als einen auf Hörensagen vom Hörensagen basierenden Impeachment-Zirkus durchzuziehen, der am Ende ebenso scheitern wird wie die auf Hörensagen von Hillary basierende Russiagate-Blase. Politik haben sie aufgegeben – sich mit der Mehrheit im Parlament dagegen wehren, dass Donald mal einfach die Essensmarken für 700.000 Bedürftige streicht ? Das ist für “Demokraten” in der leuchtenden Stadt auf dem Hügel kein Thema.