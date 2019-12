Klima und Betrug

Mein Kollege aus dem 3. Jahrtausend Dirk Pohlmann hat die Fakten, Fakes und Manipulationen zur Erderwärmung in einem Vortrag noch einmal sehr gut zusammengefaßt. Und ehe hier wieder IMMER DIESELben Kommentare und emails eintrudeln, unten noch mein Disclaimer zum Thema. Ich schreibe übrigens gerade an einem kleinen “Handbuch für Klimalügner”, das im kommenden Frühjahr erscheinen wird.

Disclaimer: Ich glaube an Einsteins Relativitätstheorie, auch wenn sie wissenschaftlich nicht definitiv bewiesen ist; ich glaube auch an Heisenbergs, Bohrs, Schrödingers, Paulis Quantentheorie auch wenn ihre Paradoxien absurd erscheinen und nicht der Weisheit letzter Schluss sein können; ich glaube auch an Homöopathie, die klassisch physikalisch kaum beweisbar ist, bei mir aber funktioniert hat; ich halte auch viele andere Dinge für richtig und wichtig, die von der “soliden Wissenschaft” als Humbug abgetan werden. Über all das kann man diskutieren. Aber in eine pseudowissenschaftlichen Kontroverse über “CO-2” lasse ich mich nicht mehr hineinziehen: es geht um Öl, Kohle, Artenvernichtung, Bodenzerstörung, Massentierhaltung und dass dieser ganze Dreck unseren Kindern und Enkeln um die Ohren fliegen wird, wenn wir Erwachsene jetzt nichts dagegen tun….