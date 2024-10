Zum Wochenende ein bisschen Musik. Wenn klassische Songs gecovert werden kommt ja nicht immer etwas Besseres dabei heraus. Manchmal ist jedoch die Interpretation so gut, dass das Original in Vergessenheit gerät, manchmal wird ein unbeachteter Songwriter auch erst entdeckt, weil ein anderer aus seinem Stück einen Hit gemacht hat. So wie einst der große JJ Cale, der meinte, er wäre als Schuhverkäufer geendet, hätte Eric Clapton nicht mit seinem “After Midnight” einen Hit gelandet. Oft ist aber auch das Original so gut, dass man es gar nicht verändern muss um es großartig rüber zu bringen. So wie den Kracher “Radar Love”, der Anfang der 70er aus Holland in unsere Clubs kam und schon mit dem Basslauf am Anfang sofort die Tanzflächen füllte – hier 50 Jahre danach von einem Frauen, -und von einem Männerchor präsentiert. Weil die Ladies noch eine knackige Band dabei haben mögen sie im Vorteil sein, aber die Herren sind a capella keineswegs zu verachten.

Weil ich die Leadsängerin der RocKwiz-Band außergewöhnlich gut fand, suchte ich nach weiteren Sachen von Vika Bull und entdeckte gleich zwei meiner Lieblingssongs mit ihr (und ihrer Schwester): den Klassiker “The Weight” – in memoriam des “The Band”-Trommlers Levon Helm…..

…..und “Gimme Shelter”, das vielleicht schönste und traurigste aller “Rolling Stones”-Stücke, dessen verzweifelter Schrei nach Schutz angesichts des hemmungslosen Völkermords in Gaza akuter denn je ist und der Tod täglich für tausende “children – just a shot away”. Die grandiose Lisa Fisher war jahrelang live für den Schrei nach Schutz und Liebe zuständig, aber Vika Bull steht ihr kaum nach.