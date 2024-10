Telefon nur mit weißer Fahne

Die Ministerin unseres Äußersten hat sich beschwert, dass “Putin nicht mit Kanzler Scholz telefonieren will“. Ja so was aber auch. Wollte Olaf dem Kollegen Wladimir vor ein paar Tagen zum Geburtstag gratulieren, wie das in Kollegenkreisen so üblich ist und wurde nicht durchgestellt ? Davon hätte man gehört und weil in Russland diplomatische Usancen noch gepflegt werden ist es eher unwahrscheinlich, dass ein freundlicher Gratulant einfach abgewiesen wird. Auch wenn Scholz wegen der US-Navy-Schiffe angerufen hätte, die in den Tagen vor der Nordstream-Sprengung genau über den Explosionsorten unterwegs waren, und wegen dieser neuen Erkenntnisse an der Aufklärung des Falls ab sofort mit Russland kooperieren möchte, hätte Putin ihn sicher nicht abgewimmelt. Was sonst hätte das Anliegen des Kanzlers können, mit dem russischen Präsidenten zu sprechen ? Dass er, wie seine 360-Grad-Chefdiplomatin “sehnlichst” für einen “gerechten Frieden” ist und mit weiteren Waffenlieferungen dafür sorgen will ? Oder dass der Kollege Zelensky jetzt keinen “peace-plan” mehr hat – nachdem ihm der immer als “piss-plan” rüber kam und in die Hose ging – sondern einen “victory plan” hätte, den er, Scholz, zwar irgendwie unterstütze, aber ausdrücklich gegen weitreichende Raketen und Attacken in Russland sei, weshalb man falls es doch dazu kommt, von Gegenschlägen auf deutsche Einrichtungen und das Kanzleramt bitte absehen möge? Oder was sonst hätte ein deutscher Kanzler dem vielbeschäftigten Putin Wichtiges zu berichten, anzubieten oder zu melden ? Dass Deutschland als treudoofer Vasall leider nicht anders kann, als sich vom Imperium weiter in diesen Krieg und in den Ruin treiben zu lassen ? Oder dass man wenn Russland jetzt nicht endlich klein beigibt, tatsächlich die gefürchtete Bundeswehr samt weiterer NATOstan-Truppen anrollen lassen wird, gegen deren einzigartige Schlagfähigkeit (siehe Afghanistan, Irak etc.pp.) kein Kraut gewachsen ist ?



Scherz beiseite ist es mehr als traurig, dass Anrufe eines Bundeskanzlers im Kreml keinerlei Priorität haben, weil es für Russland irrelevant geworden ist, was Deutschland tut oder lässt weil es ohnehin nicht in der Lage ist selbstständig zu entscheiden. Wer sich von seinem Kolonialherrn ohne den kleinsten Widerspruch die Energieadern und damit seine konkurrenzfähige Industrie abklemmen lässt, hat schlicht keine ernstzunehmende Stimme mehr im globalen Chor der Nationen. Und wer wie Scholz einen Gaga-General Freuding als Chefberater im “Lagezentrum Ukraine” sitzen hat, der die Invasion in die Region Kursk noch immer prima findet, weil sie ein “positives psychologisches Momentum” geschaffen hätte – sowie über 20.000 tote Ukrainer und Söldner und einen überlebenden Rest, der auf 10 Quadratkilometer Wald,-und Feldgebiet in der Zange steckt – ist auch im Militärischen schlicht nicht ernstzunehmen. Mit Psychologie und Fake News – Freuding spricht davon dass bei dieser Überraschung “Tausende russischen Kriegsgefangenen festgesetzt” worden seien, bei denen es sich de facto aber nur um einige Dutzend kaum bewaffnete Grenzbeamte und Zivilisten gehandelt hat – kann man keinen Krieg gewinnen und psychologische Wehrkraft-Propaganda kann militärische Niederlagen nicht verhindern. Als ehemaliger Stabschef der NATO in Kundus (Afghanistan), die bekanntlich von der Sandalentruppe der Pachstunen verjagt wurden, sollte der General eigentlich gelernt haben, dass Schönreden nicht hilft, wenn es abwärts geht und sich strategische Entscheidungen wie die Kursk-Invasion als fatal erwiesen haben. Doch diese unfähigen NATOstan-Generäle haben mittlerweile eine Proxy-Armee von 500.000 Mann verloren sowie für hunderte Milliarden Euro Gerät und “Wunderwaffen” verheizt und noch immer kein Einsehen, dass sie nicht gewinnen können und ihre Generalstrategie “Russland schwächen” nach hinten los gegangenen ist. Wobei die Kriegsherren in Washington offenbar langsam zu dieser Einsicht gekommen sind und das große NATO-Ukraine-Treffen in Ramstein schon mal abgesagt haben, angeblich wegen Hurrikans,wohl eher aber weil eine andere Proxy-Armee des Imperiums, die Israeli Defence Force, gerade den ganzen Mittleren Osten entzündet und weil es für das verlorene Projekt Ukraine keine militärische Lösung gibt. Zelenskys idiotischer “victory plan”, Russland mit weitreichenden Raketen “Schmerz spüren” zu lassen, wurde von Joe Biden schon Anfang des Monats abmoderiert, jetzt tingelt er dafür durch die EU-Länder, die ihm aber auch nichts mehr zu bieten haben, die Arsenale sind leer. Und weil ohne “go” aus USA die europäischen Vasallen ohnehin nichts unternehmen können, landen ihre Anrufe im Kreml in der Warteschleife….

Indes hat der US House Speaker Mike Johnson jetzt zwar hoffnungsvoll verkündet, dass ein anderer potentieller Anrufer sicher erfolgreich zum russischen Präsidenten durchdringen könne –

“If President Trump wins, I believe that he actually can bring that conflict to a close. I really do. I think he’ll call Putin and tell him that this is enough” –

wurde aber vom Ex-Präsidenten und Vize des russischen Sicherheitsrats Medvedev auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: “And what if Putin says: “Not yet. Ukraine must capitulate. And no joining NATO?” Gute Frage. Was wollen Trump oder Harris, Scholz oder Stramer, Macron oder Meloni eigentlich tun, wenn der Kreml ihre Anrufe die nächsten zwei Monate mit dieser Ansage vom automatischen Beantworter erledigen lässt – und spätestens “General Winter” dafür sorgt, dass nicht nur die letzten armen Schweine in den Schützengräben, sondern die ukrainische Restbevölkerung genug hat, weil die ohnehin schon marode Energieversorgung ganz zusammengebrochen ist ? Werden die Regierenden im Westen dann kapieren was die Ukrainer schon im Frühjahr 2022 in Istanbul verstanden hatten als sie einen Friedensvertrag aushandelten – dass es aussichtslos ist, einen derart überlegenen Gegner militärisch zu schlagen – und endlich aufhören, bis zum letzten zwangsrekrutierten Ukrainer kämpfen zu lassen ? Oder müssen erst weitere ukrainische Flüchtlingswellen in die EU rollen – darunter dann vor allem die “sympathischen” Bandera-Nazi-Jünger – bis auch die europäischen Vasallen genug haben von diesem Krieg, mit dem sie von den USA in den Ruin getrieben werden. Denn, so schrieb ich vor dem russischen Einmarsch im Januar 2022 ( The Return of the Kremlmonster: Kuba-Krise reloaded)



“Der planetare Rohstoffriese Russland ist keine “Regionalmacht mit Tankstelle” (wie noch Obama spottete), sondern ein militärischer Hyper-Schall-Bär, der mit der Werkbank der Welt China jetzt auch noch einen ökonomischen Drachen im Rücken hat – und in diesem Verbund den gesamten eurasischen Wirtschaftsraum erschließen wird. Wenn Europa von diesen Märkten des 21.Jahrhunderts nicht abgehängt werden will, ist ein Abrüstungs,- Beistands,- und Handelsvertrag von Lissabon bis Wladiwostok überfällig. Das “Kremlmonster” Putin hat das übrigens schon 2007 vorgeschlagen. Höchste Zeit, dass sich die Muppet-Figuren in Berlin und Brüssel daran erinnern…”

Zu diesem Zeitpunkt war außer “no NATO” als russische conditio sine qua non noch reichlich Verhandlungsspielraum für die Ukraine, wie die Vereinbarungen in Istanbul drei Monate später ja auch zeigten. Jetzt bleibt nur noch die weiße Fahne. Auch der neue NATO-Sekretär Mark Rutte, der in Wiesbaden am Montag noch verkündet, dass “die Ukraine siegen wird” weil “das stärkste Militärbündnis der Welt” sich “nicht einschüchtern” lässt, kann daran nichts ändern. Wer in zweieinhalb Jahren die größte Proxy-Armee aller Zeiten bereits auf Friedhöfe und Lazarette verlegt hat, wem die Ineffizienz seiner vermeintlich überlegenen Waffen täglich demonstriert wird und wer laut “Kiel Institut für Weltwirtschaft” noch “Jahrzehnte” braucht um gegen Russland “kriegstüchtig” zu sein, hat außer heißer Luft und großen Tönen aktuell einfach nichts zu bieten. Und wird zu Putin am Telefon nur noch mit weißer Fahne durchgestellt…

