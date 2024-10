Eine wahrhaftige Friedensrede, ein vernünftiger Altkanzler und zwei visionäre Propheten

Über Eugen Drewermann schrieb ich 2016, als er bei KenFM im Gespräch war: “Zuerst dachte ich: Oh no, zwei Stunden diesem Ex-Priester und seinem pastoralen Leierton zuzuhören, das schaff ich nicht. Aber dann geschah etwas Erstaunliches: ich war so angetan von diesen ebenso geistvollen wie welthaltigen Ausführungen, dass ich mir das ganze Gespräch am nächsten Tag noch einmal anhörte.Denn Eugen Drewermann kennt sich als Theologe, Tiefenpsychologe und politischer Kopf überall aus – innen und außen, oben und unten – und er spannt faszinierende rhetorische Bögen: über Gott und die Welt, von Tagesaktualität zur Ewigkeit, von persönlichem Erleben in und nach dem Krieg zur geopolitischen Gesamtlage von heute.” Hier seine sehr hörenswerte Friedensrede am 14.9.2024 – und mein überparteilicher Wunsch: “Eugen for Bundespräsident!”:

Nie hätte ich gedacht, dass ich mir dereinst einmal die Birne von Oggersheim als Kanzler zurückwünschen würde, aber wer sich den Wahnsinn anschaut, mit dem unsere Regierenden derzeit Krieg gegen Russland führen und Deutschland samt Europa dabei an die Wand fahren, der kann schon sagen: mit Helmut Kohl wär das nicht passiert. Schon gar nicht hätte der “schwarze Riese” zugelassen, dass der pfälzische Weltkonzern BASF von Ludwigshafen nach China auswandert. Und auch ein Gerhard Schröder hätte mehr klare Kante zeigt, statt sich als Pudel Washingtons in den Ruin treiben zu lassen. Jetzt hofft der Alt-Kanzler, dass Trump die US-Wahl gewinnt, weil der Krieg nur beendet werden kann, wenn Deutsche und Franzosen mit den USA an einem Verhandlungsstrang ziehen. Hier im Gespräch mit Roger Köppel von der Schweizer “Weltwoche”. Als er gefragt wurde, warum er mit 80 nicht nochmals kandidiert und verneinte, dachte ich: Schade eigentlich. So alert und fit wie Schröder Rede und Antwort steht bekäme er bei einer diekten Kanzlerwahl mindestens 60% der Stimmen

And Now Something Completly Different – oder auch nicht: Terrence McKennas Prophezeiung, dass die Massenmedien “fertig haben” – aus dem Jahr 1996. Ich hatte Terrence 1989 kennengelernt, als “True Hallucinations” erschienen war, das Buch über seine psychedelischen Expeditionen in den Weltraum der Seele, in das Mysterium des inneren Universums, von dem er bis zu seinem leider sehr frühen Lebensende (2000) auf einzigartige Weise erzählt hat ( hier zu hören: 24 Stunden McKenna im Zusammenschnitt). und mit vielem seiner Zeit weit voraus sah, zum Beispiel mit der jetzt fast 30 Jahre alte Prognose wie das Internet für das Ende der Massenmedien sorgen wird:

Als ich einen Bruder im Geiste Terrence McKennas beim Geburtstag einer gemeinsamen Freundin letztes Jahr nach langer Zeit wiedersah, verabredeten wir, uns bald mal wieder zu treffen und ausführlicher zu reden . Doch dazu kam es nicht mehr, denn im Juni hat Ronald Steckel diese Welt verlassen. Er hatte 1969 das erste deutschsprachige Buch über “Bewußstseinserweiterende Drogen” geschrieben, ist als Autor und Regisseur von Theater, Film und Hörspielen – mit Wolfgang Neuss intonierte er 1983 “die größte Wandzeitung der Welt”, die Sprüche an der Berliner Mauer – immer wieder durch die geöffneten “Pforten der Wahrnehmung” hindurchgegangen und hat sich mit den Forschern, Visionären und Mystikern beschäftigt, die in dieser geistigen Welt unterwegs waren. Allen voran der “erste deutsche Philosoph” (J.W.Hegel) Jacob Böhme, der vor 400 Jahren starb, nachdem er als ungebildeter Schuhmacher auf über 4000 Seiten seine Naturphilosophie zu Papier gebracht hatte. Ein Werk, das in christlicher Terminologie und Begrifflichkeit eine pantheistische Kosmologie ausbreitet, die den im 20. Jahrhundert von den Psychedelikern wie McKenna entdeckten Strukturen der Innenwelt ganz zu entsprechen scheint. Denn, so wusste eben auch schon Jacob Boehme: “Der Mensch ist inwendig unendlich.” Hier Ronald Steckels “Lange Nacht über Jacob Boehme” die er 2020 für den Deutschlandfunk produziert hat.

PS: Wie ein weiterer Bruder im Geiste und Zeitgenosse Böhmes – der Gottsucher, Alchemist und Doktor on the road Theophrasts Bombastus von Hohenheim – aka: Paracelsus – die ganzheitliche Medizin entdeckte, darüber findet sich in meinem Buch “Inspiration-Konspiration-Evolution” ein ganzes Kapitel: “Paracelsus – Leib und Geist sind ein Ding!”

