3.JT 109 : Fünf-Fronten-Krieg

Ein Jahr nach Israels Angriff auf Gaza führt das Land inzwischen einen Fünf-Fronten-Krieg. Neben dem Libanon geraten jetzt auch der Yemen, Syrien und Iran ins Fadenkreuz. Das ist kein Weg zum Frieden, sondern zum Friedhof. Außerdem: Auch im Ukrainekrieg ist kein Frieden in Sicht – die Konfrontation wird weiter geschürt. Währenddessen jagen Gerichte in Berlin kaum sichtbare Hakenkreuze. Und es gibt wieder Neues von Julian Assange. Über all das und mehr sprechen Robert Fleischer, Dirk Polmann und Mathias Bröckers in 3.Jahrtausend 109.