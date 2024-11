“Die Russen werden diesen Krieg gewinnen”

Jalta 2025

Die Ukrainer an der Front sind nicht zu beneiden: vor sich eine vielfach überlegene russische Armee und hinter sich die NATO-„Partner“, die sie auf die Schlachtbank treiben, gestern waren es laut russischem Verteidigungsministerium 2530 Tote und Verletzte. So viele, dass der ukrainischen Armee schon die Tragen und die BodyBags ausgegangen sein sollen. Das ehemalige Nachrichtenmagazin „Spiegel“ gerüchtet unterdessen von mehr als 600.000 toten russischen Soldaten, weshalb nunmehr schon Nordkoreaner zum Einsatz kommen müssten – und peitscht mit solchen Propagandalügen über ein schwaches Russland im Chor mit den westlichen Medien die armen Ukrainer gnadenlos weiter in den Bombenhagel an der zusammengebrochenen Front. Wohl wissend, dass die „firepower“ des Gegners 5-10-mal so hoch ist und Nachschub an Granaten und Raketen um diese Unterlegenheit auszugleichen nicht mehr lieferbar.



Doch an der generellen, langfristigen Strategie, Russland durch einen anhaltenden, langwierigen Krieg zu schwächen, hat das offenbar nichts geändert. Auch wenn die ukrainischen Truppen auf ganzer Linie unterlegen sind, tröten die transatlantischen Trompeten weiter zum Sieg auf dem Schlachtfeld und für die Umsetzung des schwachsinnigen “Siegesplans”, mit dem Zelensky hausieren geht. Einen Plan B für den Fall der militärischen Niederlage scheint es genauso wenig zu geben wie ein Narrativ, mit dem die USA und ihre NATO-Vasallen aus dem Desaster, das sie in der Ukraine angerichtet haben, noch irgendwie gesichtswahrend herauskommen. Wird Donald Trump nächste Woche zum zweiten Mal gewählt – was sehr wahrscheinlich ist, das im letzten Post verlinkte 3-Stunden-Gespräch mit Joe Rogan hat nach drei Tagen 38 Millionen Views – und lässt wie angekündigt die Unterstützung für den Krieg auslaufen, könnten Neocons und Demokraten die Schande auf ihn abladen, wie auch Richard hier im Forum schon vermutet hat:

“Trump hat einen “Friedensplan” ausgearbeitet, den die CIA vermutlich schon länger in der Schublade liegen hat. Dieser Plan sieht im Grunde vor die EUropäer noch tiefer in den Konflikt zu verwickeln, indem dort europäische “Friedenstruppen” stationiert werden, die dann für Ordnung sorgen sollen. Er will maßgeblich US-Truppen aus der Ukraine raushalten. Er sagt wörtlich er wolle die Europäer dafür “bezahlen lassen”, für den Krieg, den die USA angefangen haben.”



Blöd wie sie leider nun mal sind, bezahlen die Europäer, Deutschland voran, ja schon jetzt Phantastillarden für diesen sinnlosen Krieg und würden es wahrscheinlich auch weiter tun, aber die Russen werden sich auf so einen Deal nicht einlassen, weil sie nicht so dumm sind wie sie vom Westen gehalten werden. Sie werden ihre Konditionen diktieren, die noch immer dieselben sind – De-Nazifizierung, De-Militariserung, keine NATO – und sich nicht auf einen langen Guerillakrieg in der Rest-Ukraine einlassen, wie sich das die anglo-amerikanischen Kriegsherren wünschen. Auch ein bis an die Zähne bewaffnetes “Groß-Israel”, wie der kleine Kokskönig in Kiew im April 2022 halluzinierte, wird aus der Ukraine nicht werden (Notizen vom Ende der unipolaren Welt – 13), eher wahrscheinlich ist das hier schon erwähnte Schutzgebiet für nazi-affine Bandera-Jünger und fundamentalistische Ukrainisten irgendwo an der polnischen Grenze – “ein Reservat für Unverbesserliche in dem gilt: folkloristische Fackelmärsche zum Führergeburtstag nur noch unbewaffnet, ohne Hassreden und unter Polizeiaufsicht!” Mit dieser Brut will Russland nichts zu tun haben und wird deren Re-Education gerne den Polen oder der EU überlassen.

Der Anthropologe und Historiker Emanuel Todd, der 1976 in einem Buch den Niedergang der Sowjetunion termingenau prognostizierte und 2002 in seinem “Nachruf auf die USA” den der Vereinigten Staaten, hat jetzt eine weiteres Werk vorgelegt: “Der Westen im Niedergang – Ökonomie, Religion und Kultur im freien Fall”, das dieser Tage im Westend Verlag erschienen ist. Die NZZ hat ihn dazu interviewt, hier ein Ausschnitt – und die Empfehlung, zuerst das Interview in Gänze und dann das hervorragende Buch lesen.

«Die Russen werden diesen Krieg gewinnen. Und im Westen stellt man sich blind und redet über den Frieden»

Herr Todd, vor kurzem hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski einen Siegesplan vorgestellt. Was halten Sie davon?

Nichts. Der Name allein evoziert bereits die Orwellsche Methode, die Realität komplett umzudeuten. Denn die russische Armee ist auf dem Vormarsch. Man fragt sich also, wie viele Monate das Regime in Kiew sich noch halten kann. Die Russen werden diesen Krieg gewinnen. Und im Westen stellt man sich blind und redet über den Frieden.

Was macht Sie so sicher, dass die Russen siegen werden?

Die europäischen Politiker und Denker sind nicht mehr in der Lage, einen Krieg zu führen. Und wenn sie mit einem richtigen Krieg konfrontiert werden, beginnen sie sofort und ohne nachzudenken, jenen anzuklagen, der den Krieg begonnen hat, in der Annahme, dass derjenige, der den Krieg begonnen hat, auch zwingend der Schuldige ist.

Es gibt einen breiten Konsens darüber, wer in diesem Krieg der Aggressor ist. Sie scheinen zu glauben, Putin sei das Opfer?

Putin führt einen defensiven Angriffskrieg. Natürlich missbillige ich den Krieg. Nur waren es hier die Amerikaner, die sich der ukrainischen Armee angenommen haben. Die Ukraine wurde de facto in die Nato integriert. Ich bin Historiker, ich versuche einfach zu verstehen, was passiert ist.

Sie sind nicht nur Historiker, Sie scheinen sich auch in der Zukunft auszukennen. 1976 sagten Sie das Ende der Sowjetunion voraus, jetzt prognostizieren Sie in Ihrem neuen Buch mit dem Sieg Russlands zugleich den Untergang des Westens. Die Rolle einer Kassandra scheint Ihnen zu gefallen?

Ja, ich schaue in die Zukunft. In meinen Methoden aber bin ich Konformist. Ich betrachte die Geschichte in der langen Dauer, ich interessiere mich für die ökonomischen Kräfte, für Religion und Bildung. Das ist produktiv, um die Gegenwart zu verstehen und ein winziges Stück der Zukunft zu erkennen. Als Historiker muss ich diesen Krieg betrachten, wie ich die Kriege Cäsars studiere. Es geht mir nicht in erster Linie um das moralische Urteil. Und wenn Sie mir nun sagen, ich sei zu sehr Futurologe, dann kann ich nur sagen: Ich will wissen, was jetzt passieren wird.

Sagen Sie es mir.

Die Ukrainer haben verloren, die Amerikaner haben verloren. Aber wie werden die Amerikaner und die Europäer ihre Niederlage akzeptieren?

Was ist Ihre Prognose?

Nie werden die Russen weitergehende Kriegsziele anstreben, weil sie weder die Mittel haben noch die Lust oder das Interesse. Und das ist dann der Frieden. Oder der Westen wird den Krieg fortsetzen, indem man Raketen mit grosser Reichweite nach Russland schiesst und eine nukleare Eskalation riskiert.

In Ihrem Buch zählen Sie die drei Kriegsziele der Russen auf, als hätten Sie eine direkte Verbindung in den Kreml.

Diese Ziele lassen sich herleiten aus den Sicherheitsbedürfnissen der Russen: Besetzung des östlichen Dnjepr-Ufers, Besetzung der Oblast Odessa zur Sicherung der Häfen am Schwarzen Meer und eine Russland-freundliche Regierung in Kiew.

Das wäre allerdings gleichbedeutend mit der totalen Unterwerfung der Ukraine.

Richtig, das ist die Zerstörung der Ukraine. Das zeigt, dass ich ein ehrlicher und ernsthafter Forscher bin. Ich werde beschuldigt, russophil zu sein, ich sei ein Putin-Versteher, heisst es. Wenn Sie einen Scherz in Ihrem Interview unterbringen möchten, dann können Sie schreiben, es sei endlich offenkundig, dass ich kein Agent des Kremls sei, aber dass ich Putin Ratschläge erteile.

