Real Games of Thrones: DIE MEUTE WILL BEUTE

Da bei der Wahl in Deutschland der Thron von einem Mitglied der “Bruderschaft vom Schwarzfelsen”, die “Blackrock” genannt wird , erobert wurde, hat die siegreiche Partei auf einem Plakat umgehend verkündet, dass sie Russland weiterhin besiegen will. Weil der Krieg gegen eine riesige militärische Übermacht vom ersten Tag an aussichtslos war und drei Jahre und eine Million tote ukrainische Soldaten später erst recht nicht mehr zu gewinnen ist, wunderten sich viele, was diese Parole soll und ob es nicht nachgerade zynisch ist, eine Armee, die täglich über 1000 Mann verliert, mit solchen Durchhalte-Imperativen auf die Schlachtbank treiben. Dem gern angeführten “Wählerwillen”, der neue Könige auf den Thron bringt, entspricht das sicher nicht, doch der neue König Friedrich ist eben auch den ultrareichen Schwarzfelsen-Brüdern verpflichtet, die sich schon die Verträge zum “Wiederaufbau der Ukraine” gesichert und insofern ein gesteigertes Interesse Fortsetzung der Zerstörung haben.

So wie die vielem EU-Machthaber samt ihrer “Panzer-Uschi” genannten Politbüro-Kommisarin, die zum 3. Jahrestag der Invasion in Kyyyw anreisten und dem “Grünen T-Shirt” weitere Waffen und Milliarden zugesagt haben, sowie ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland – alles nach der Methode: einfach mehr von dem was schon bisher nicht geholfen hat.

Der neue “Kanzler” der Deutschen wird bei diesem planlosen “Weiter So” noch eifriger dabei sein als sein Vorgänger, den er bekanntlich für seine Zurückhaltung kritisiert hatte, mit Langstreckenraketen namens “Taurus” nach Russland zu feuern. Was bedeutet, dass sich die Untertanen auf mehr Krieg einstellen und schon mal ihre Portemonnaies bereithalten sollten, in die der Schwarzfelsen-Bruder greifen muss, denn er will (nicht vorhandene) 200 Milliarden für den “Sieg”. Wie auch die ins selbe Horn trompetenden Kollegen in der sogenannten “Europäischen Union”, die 2012 noch den berühmten Friedensnobelpreis verliehen bekam, jetzt zum Kriegstreiber Nr.1 mutiert ist und weil ihr eine Million Gräber in der Ukraine noch nicht genug sind, unbedingt für den Friedhofsnobelpreis kandidieren will. Letzteren will König Donald gerne weiter bei seinem Vorvorgänger Obama belassen, der bekanntlich, kaum dass er den Titel als Friedensheld ergattert hatte, pro Tag mehr Bomben und Raketen abwerfen lies als alle Könige vor ihm. Wenn die EU-Magnaten ihm da jetzt nacheifern wollen zeigt das einmal mehr, dass sie den Paradigmenwechsel, den Donald der Disruptor eingeleitet hat, noch nicht registriert haben und anders als der Rest der Welt weiter in die falsche Richtung unterwegs sind.



Natürlich wollen sie in der Ukraine gerne auch etwas von der Beute abgreifen, nachdem Donald schon den Vertrag über die fälligen Schutzgeldzahlungen parat hat, die das “Grüne T- Shirt” in Form “Sicherheiten” (Bodenschätzen) an die Exzeptionalisten abtreten soll. Die angeblich 350 Milliarden, die der Imperator aufgerufen hat, sind dem kleinen Diktator zwar noch deutlich zu viel, aber es ist ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, auch wenn die EU mit einem angeblichen “Win-Win-Deal” noch schnell dazwischen grätschen will. Und von “Friedenstruppen” in der Ukraine träumt, die die Beute sicherstellen sollen, wenn Donald den großen “Deal” mit König Wladimir gemacht hat. Der sich freilich auf gar keinen Fall EU-Friedhofsnobelpreisträger als “Sicherung” an die Haustürschwelle setzen lassen wird, denn sonst hätte er sich seine ganze “Spezialoperation” sparen können. Den Ruf als ehrliche Makler und Moderatoren haben die Europäer in Minsk zweimal verspielt. Ihrem Wort vertrauen die Russen deshalb nur so weit wie sie ihre Waschmaschinen werfen können (deren Chips bekanntlich alle in den Raketen stecken, die ihnen bald ausgehen, wie “Panzer-Uschi” – im Ausland nach ihrem dreistelligen Nachnamen “Fonds Of Lying” genannt – vor Jahren in die Kameras log, und immer weiter lügt.)



Schon bevor die EU mit ihrem Rohstoff-“Win-Win” auch noch ein wenig Beute machen wollte, sollen angeblich aber schon die Briten einen geheimen Vertrag mit dem “Grünen T-Shirt” Wolodymyr geschlossen haben, in einem diskreten Appendix zu dem 100-jährigen “Freundschaftsvertrag”,den man vier Tage vor Donalds Amtstritt am 16. Januar unter Dach und Fach brachte. Wenn das stimmt mit diesem geheimen Deal – dem “perfiden Albion” wäre es nach Ansicht von Beobachtern nicht nur zuzutrauen, sondern könnte auch erklären, warum Klein-Britannien der größte Kriegstreiber in diesem Konflikt ist und jetzt auch gerne 30.000 Soldaten senden will, zur Sicherung der Rohstoffbeute. Kommende Woche will der Regierungschef sich dafür jetzt Rückhalt bei König Donald holen, damit voraussichtlich aber abblitzen, denn so dünnhäutig der Imperator ist, so nachtragend ist auch sein Elefantengedächtnis, das nicht vergessen hat, wie aktiv die Briten bei der sogenannten “Russiagate”-Kampagne waren, als einer ihrer ehemaligen unsichtbaren Meister im Auftrag der Hexe Hillary infame Lügengeschichten über ihn in die Welt gesetzt hatte. Und wenn es den hinter seinem Rücken geschlossenen Geheimvertrag wirklich gibt, dürfte es in der “special relationship” zwischen dem Exzeptionalistischen und dem Vereinigten Königreich heftig krachen.



Doch während die Piraten des kollektiven Westen hinter den Kulissen um die Beute in der Rest-Ukraine rangeln und deutlich machen, um was es hinter dem “Freiheit und Demokratie”-Banner ihrer Feldzüge wirklich geht, hat König Wladimir erstmals und eher beiläufig etwas erwähnt, was den “Dealmaker” Donald das (gut verheilte) Ohr sofort spitzen lassen dürfte: die Möglichkeit einer “Joint-Venture” genannten Zusammenarbeit zur Erschließung der Rohstoffreserven im Donbas, den zu Russland übergetretenen Regionen der Ost-Ukraine. Die dort liegenden Bodenschätze übersteigen in ihrem Wert die der Rest-Ukraine bekanntlich um mehr als das Zehnfache, es geht hier nicht um 500 Milliarden, sondern um 7 Billionen und somit um Größen, bei denen ein Bombastus Maximus eigentlich nicht nein sagen kann. Für die EU-Vasallen, die weiter Krieg führen wollen, werden nur Krümel abfallen, wenn überhaupt, denn es ist unklar, was Verträge mit einem “ungewählten Diktator” – so Donald über den T-Shirt-König aus Kyyyw – eigentlich wert sind, vor allem wenn das Schlitzohr die Pfründe schon an mehrere “Kunden” gleichzeitig verscherbelt haben sollte.

Wenn Donald sich mit Wladimir auf ein solches “Joint Venture” in der Donbas-Region einigen kann, wäre das ein echter “Big Deal”, mit dem das exzeptionalistische Königreich, statt sich mit einem anrüchigen Knebelvertrag aus dem verlorenen Krieg zu verabschieden, am Ende sogar als “Gewinner” davon kommen könnte. Während die Europäer, die statt endlich friedensfähig jetzt erst recht “kriegstüchtig” werden wollen, in der Sackgasse der Verlierer Vollgas geben…

*

Wenn Sie die Arbeit an diesem Blog unterstützen wollen: kaufen, empfehlen, verschenken Sie meine Bücher. Vielen Dank!

Erschienen am 10. Juni 2024



Mathias Bröckers: Inspiration – Konspiration – Evolution. Gesammelte Berichte aus dem Überall, Fifty-Fifty (Juni 2024), 464 Seiten, 30 Euro