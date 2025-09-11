9/11 mal wieder

Vor 23 Jahren, bei der Frankfurter Buchmesse 2002, stand mein im Frühjahr erschienenes Buch “Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.9.” zwar nicht auf den Bestsellerlisten – weil “Zweitausendeins” als Versender nicht über den Buchhandel lieferte und dort gelistet wurde – wäre aber nach mehr als 50.000 verkauften Exemplaren in den ersten Monaten dort auf einem Spitzenplatz gelandet. Und auch noch eine Weile geblieben, weil die Nachfrage nach dem “Bestseller des Unbehagens” (Spiegel) anhielt, auch wenn (oder weil?) das Werk vom ehemaligen Nachrichtenmagazin und anderen “Qualitätsmedien” übel in die Tonne getreten worden war.

Wegen der guten Auflagen gingen wir davon aus, dass auf der Messe einige Lizenzverträge für Übersetzungen abgeschlossen werden könnten, was auch geschah, inklusive einem Vertragsentwurf auf einem Bierdeckel, den Verleger Lutz Kroth mit einem Professor aus Indonesien abschloss. Auch eine Übersetzung ins Arabische wurde vereinbart, was mich nicht nur wegen der Schönheit arabischer Schrift besonders freute. Sehr bedauerlich aber war, was von den US-Verlagen kam. mit denen “Zweitausendeins” schon oft erfolgreich Lizenzen geschlossen hatte. “Ich kann das Buch leider nicht bringen, die stecken mir das Dach an”, hatte Lutz von einem befreundeten Verleger gehört. Es dauerte dann fast vier Jahre, bis eine US-Ausgabe erscheinen konnte.

In der Zwischenzeit hatte ich (mit Andreas Hauss) schon eine Fortsetzung – “Fakten, Fälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.9” – veröffentlicht und in den USA und Frankreich waren einige Bücher erschienen, die die zahllosen Ungereimtheiten des offiziellen Narrativs aufgedeckt hatten. Dass die 9/11-Untersuchungs-Kommission eine Farce war und – wie sechs Jahrzehnte zuvor die Warren Kommission zum Mord an JFK – nicht der Aufdeckung und Ermittlung der Täter, sondern der Vertuschung diente – konnte man 2004 aber noch nicht laut sagen, ohne als verwirrter “Truther” und Verschwörungsspinner in die geschlossene Gaga-Abteilung verwiesen zu werden. Das war auch 2011 noch nicht besser, als ich (mit Christian Walther) “Zehn Jahre danach – Einsturz eines Lügengebäudes” nachlegte – alle drei Bände sind in einem voluminösen Sammelband im Westend Verlag erhältlich, ebenso wie meine Bilanz zum 20. Jahrestag “Mythos 9/11”. Und noch zwei Jahrzehnte danach kippte der WDR die Wiederholung der Höspielfassung unseres Thrillers “Das fünfte Flugzeug” über Nacht aus dem Programm.



Mittlerweile steht zwar noch nicht in den historischen Lexika, dass ass 9/11 ein Inside-Job und eine False Flag-Operation war, wenn man aber z.B. Grok befragt und sich nicht mit den ersten Wikipedia-Bla-Bla-Antworten zufrieden gibt, sondern hartnäckig und mit Quellenverweisen nachhakt, stellt fest, dass die KI dieser Aussgae zustimmt. Noch habe ich Grok nicht angewiesen, alle die vielen tausend Quellenangaben und Links des o.g. Sammelbands zu analysieren und zusammenfassend zu kommentieren, bin mir aber nach einigem Herumspielen recht sicher, dass die Ergebnisse von den Schlussfolgerungen im Buch kaum abweichen würden.

Als “VVG-9/11” im Frühjahr 2002 schon druckfertig korrigiert und gesäzzt war, rief mich Lutz Kroth noch einmal an: “Du solltest noch ein kurzes Vor-Vorwort machen und erkären, was eine Suchmaschine und Google ist und wie man sie benutzt. Das wissen die Leute nicht.” Woraufhin ich dem Buch mit “Zweimal täglich Googeln” ein Rezept zur Internet-Recherche vorausschickte. Jetzt bräuchte es ein Rezept, wie man die KI, die ja auch nix anderes kann als sehr schnell googeln und zusammenfassen, entsprechend löchert – Prompt-Ingenieur ist ein Beruf mit Zukunft!

Wie auch immer: die große 9/11-Lüge ist dabei, im Mainstream zu landen, was zwar noch nicht dazu führen wird, dass Dick Cheney und George W. noch vor Gericht gestellt werden – Kollege Rumsfeld schmort für den Schauspiel-Job als Sanitätshelfer auf dem Pentagonrasen schon in der Hölle – aber doch, dass sich immer mehr Menschen wie im Aufwachzimmer fühlen werden. Nach der Vollnarkose, die ihnen aus Brainwashington jahrelang eingetrichert wurde. Jetzt hat es auch den populären konservativen TV-Journalist Tucker Carlson erwischt, der schon angesichts der großen Covid-Lüge aufgewacht war und bei Fox-News gefeuert wurde; er startet heute auf seinem eigenen Kanal die 5-teilige Serie “The 9-11-Files”.







*

