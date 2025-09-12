3.JT 120: MAD MAX ALARM

Unsere Welt gleicht immer mehr dem dystopischen Szenario der Blockbusterreihe “Mad Max”.Israel bombardiert Diplomaten in Katar. Und das russophobe Europa rüstet sich in den Ruin, während sich der Rest der Welt zu einer neuen Ordnung zusammenschließt. Und jetzt auch noch das: Die NASA entdeckt Spuren von Leben auf dem Mars, und Militärzeugen berichten unter Eid vor dem US-Kongress über UFOs. Über all das und noch viel mehr reden Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Matthias Bröckers in der 120. Ausgabe des 3. Jahrtausend.