God Only Knows

Zur Jahreswende ein bisschen Musik.

Steve Hunter`s grandioses Gitarren-Intro zu Lou Reed`s Klassiker “Sweet Jane” (1974) hatte ich hier vor 12 Jahren schon einmal gerühmt, weil es sich “langsam und genial an das zentrale Motiv heranschleicht, es umspielt, andeutet, phrasiert…und dann kickt der Rif ein, ein beethovenartiger Hammer, Rock’n Roll at it’s best.”

Dieses Jahr habe ich entdeckt, dass Steve Hunter 50 Jahre danach ein wunderbares Cover des Stücks aufgenommen hat, ganz ruhig und laid- back, aber immer noch mit dem einzigartigen Ton, den er aus den elektrifizierten Brettern mit sechs Drähten herausholt. Und wenn im Ausklang dann ganz zart die Eingangsakkorde des alten Krachers anklingen, will man den gleich auch noch mal hören….





“Sweet Jane” war ein Song von Lou Reed`s erster Band “Velvet Underground” Ende der 1960er, als auch Don McLeans “American Pie” entstand, ein Lied, das dieses Jahrzehnt und einiges mehr auf dokumentarisch-poetische Weise besingt. Was damit alles gemeint ist – möglicherweise – erklärt dieses Video.

Über meine Kids und die Teenie-Enkel erreichte ich der Tipp, mir die Serie “The Runarounds” mal anzuschauen, eine Familien,- Coming-of-Age Geschichte einiger College-Jungs, die unbedingt ne berühmte Rockband werden wollen. So wie die Monkees, die Ende der 60er in Serie auch im deutschen Fernseh liefen – als Antwort Hollywoods auf den Erfolg der “Beatles”, mit einer zusammen gecasteten Boygroup, die anfangs kaum ein Instrument spielen konnten. Und dann, dank Studiomusikern und einem Song von Neil Diamond, einen Megahit landeten – bis heute weltweit gehört, geliebt und dank der drei Akkorde auf der ” Vox Continental” -E-Orgel unverkennbar: I`m a believer.

Weil der Poprock der “Runaraounds” gar nicht übel war, wollte ich herausfinden, wer die Musik in der Serie gemacht hat. Und siehe da: es sind die feschen Burschen selbst. Und sie sind gar nicht schlecht, sodass man ihnen den Plattenvertrag, der am Ende der Staffel steht, wirklich gönnt.

“Im Westen hat keiner eine Ahnung von arabischer Musik”, meint er und beeilt sich hinzuzufügen: “Bei uns allerdings auch kaum jemand” – so Anouar Brahem, der Komponist und Meister der arabischen Laute Oud, in einem Interview. Als Ralph Metzner bei einem seiner bewusstseinserweiternden Workshops einmal ein Stück von Anouar Brahem auflegte, flog ich regelrecht ab – und besorgte mir sofort die CD: “The Astounding Eyes of Rita”….





….unaufgefordert aber sehr passend spielte youtube dann danach “Lotus Feet” von John McLaughlin, begleitet von Jean Luc Ponty der Geige. Auch wenn mir die Flöte im Original (mit dem Mahavishnu Orchestra, 1976) noch immer besser gefällt als die Violine, ist es in wunderbares Stück.

Im Juni 2025 starb Brian Wilson, Gründer, Komponist und Kopf der “Beach Boys”, deren violette Singles wie in meinem in fast jedem Plattenalbum der 60er vertreten waren. Zumindest eine, und meistens der von Brian Wilson komponierte und arrangierte Jahrhundertsong (hier ein Video der Produktion:) “Good Vibrations”. Dass der Maestro himmlischer Harmonien nach seinem Abschied von der Erde nun in eben solchen schwelgen möge, ist ihm mehr als zu wünschen.

“God only knows…” gilt auch für die Prognosen auf das kommende Jahr. Erwarten wir also das Unerwartete. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein glückliches Neues Jahr.

