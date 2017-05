Macron gehackt

Die Kampagne des voraussichtlichen französischen Präsidenten Emmanuelle Macron wurde gehackt und am Freitagabend eine Multi-Gigabyte Beute ins Netz gestellt – darunter Dokumente, die zeigen sollen, dass er Vermögen auf den Cayman Islands vor den Steuerbehörden versteckt. Der Einbruch soll schon im April stattgefunden haben und von einer Gruppe namens “Pawn Storm” verübt worden sein, hinter der – wer hätte das gedacht – “russische Hacker” stecken sollen. Dass der logischerweise von Putin angeführte “Bauernsturm” die Daten allerdings erst in dem Moment veröffentlicht, wo laut Gesetz in Frankreich ein “Blackout” für Wahl-Berichterstattung gilt, gibt freilich zu denken. Waren die Russen nach den Siegesfeierlichkeiten wegen der erfolgreichen “Wahlbeeinflussung” in USA immer noch zu betrunken, um die inkriminierenden Dokumente rechtzeitig hochzuladen ? Oder so clever, dass sie den ohnehin sicheren Sieg Macrons vorraussetzten und der Opposition jetzt gleich ein As in die Hand spielten, um die sofortige Absetzung des Neugewählten zu betreiben ?

Oder – das wird man ja noch fragen dürfen – könnte es sein, dass es gar keine russischen Hacker waren ? Wäre es möglich, dass der ultraböse Magier im Kreml, der schon Trump auf den Thron brachte und die Halbinsel Krim allein mit der Kraft seiner Gedankenstrahlen eroberte, dieses Mal ausnahmsweise unschuldig ist ? Auch wenn beim derzeitigen Kenntnisstand die Unschuldsvermutung zu gelten hat schießen die Bezichtigungen schon ins Kraut. Dass es außer “Putinisten” und “Faschisten” auch noch andere Kräfte geben könnte, die der Lichtgestalt Macron am Zeug flicken möchten, ist zwar nicht auzuschliessen. Da aber auch schon Hillary Clinton diese Schreckgespenster erfolgreich instrumentalisiert hat würden sie als Watschenmann auch in diesem Fall taugen.

Unterdessen sprechen Macrons Mitarbeiter von einem “Angriff auf die Demokratie” und von “Fakes”, die angeblich unter die authentischen Dokumente gemischt worden seien. So hatte auch Clinton anfänglich argumentiert, bis sich die Leaks allesamt als echt erwiesen. Die Experten von Wikleaks, die nicht für die Leaks verantwortlich waren twitterten, dass sie bisher noch nichts gefunden haben, was auf Fälschungen schliessen läßt. Wenn der nette Monsieur Macron aber tatsächlich offshore Steuern hinterzogen hat – was bei einem Geschöpf aus der Retorte der Finanzwelt nicht ganz unwahrscheinlich klingt – dann wäre der Hack kein Angriff, sondern durchaus ein Dienst an der Demokratie.