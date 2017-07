Die letzten geheimen JFK-Akten

Die “National Archives” haben mit der Veröffentlichung der geheimen Akten begonnen, die bis zum 26. Oktober 2017 freigegeben werden müssen. Bis dahin werden 3.571 bisher unbekannte Dokumente und 34.000 weitere veröffentlicht, die bisher nur in redigierter Form und mit Schwärzungen zugänglich waren – es sind die letzten aller noch im Archiv befindlichen Unterlagen zur Ermordung Kennedys. Da die Metadaten – Titel, Themen und Autoren – der freizugebenden Akten schon bekannt sind, wissen die Forscher bereits ungefähr, was sie erwartet ; so unter anderem eine Reihe sogenannter OPS-Files (Operational Files) zu vielen Akteuren, um die es in meinem Buch “JFK – Staatsstreich in Amerika” geht, wie William Harvey, David Philips, George Joannides und E.Howard Hunt, der 2004 auf dem Sterbebett noch ein (falsches?) Bekenntnis abgelegt und Namen genannt hatte.

Da “von oben” wenig Interesse an einer Aufklärung des Falls besteht und keine öffentlich bestallte Historiker-Kommissison mit der Auswertung befasst sein wird, ist der “Schwarm” von unten gefragt, die mehr als 113.000 Seiten zu durchforsten.

Eine Übersicht der “Batches” hier . Die ersten Files stehen jetzt gezipped zum Download bereit