Into The Great White Open: Tom Petty R.I.P.

Tom Petty ist 66-jährig an einem Herzanfall gestorben. Er war einer meiner liebsten “drivin’ & sing along” Musiker und so kennen auch meine Kinder bis heute viele seiner Songs. Entdeckt hatte ich ihn indirekt, über die “Traveling Wilburys”, seine Platte mit Bob Dylan, George Harrison und Roy Orbison. Die hörte ich erstmals im Radio, als wir in den 80’ern mit dem Auto in den USA unterwegs waren, und kaufte im nächsten Plattenladen sofort die CD, die dann auf dieser Reise zur Dauerbeschallung wurde und eine meiner Lieblingsplatten überhaupt. Danach entdeckte ich noch einige andere der großartigen, einfachen und perfekt arrangierten Songs, die er mit seinen “Heartbreakers” gemacht hatte und seitdem, also schon sehr lange, hab ich immer mindestens eine Tom Petty CD im Auto. Er hat uns das Fliegen gelehrt und ist jetzt nach dem Running Down a Dream und dem Last Dance with Mary Jane into The Great White Open entschwebt. R.I.P. Tom Petty. Wir Verbliebenen singen weiter mit… and won’t back down!