Meet John Shipton

Zusammen mit meinen Kollegen aus dem 3. Jahrtausend Robert Fleischer und Dirk Pohlmann habe ich letzte Woche John Shipton, Julian Assanges Vater, in Berlin getroffen. Unser Gespräch wird in der nächsten Sendung am kommenden Freitag zu sehen sein. Dirk hat heute in einem Kommentar die Widerlichkeit des Schweinesystems, das sich “Wertedemokratie” und “Rechtsstaat” nennt, aber Whistleblower wie Julian Assange, Chelsea Maning und Edward Snowden wie Schwerverbrecher behandelt, gut auf den Punkt gebracht: “Wer angesichts der Behandlung dieser politischen Gefangenen nicht an das Schicksal von Hans und Sophie Scholl denkt, wer behauptet, dass es keinerlei Ähnlichkeit zwischen ihnen gibt, weil das eine Verfahren in einer Dikatur, das andere in einem Rechtsstaat stattfindet, ist ein hervorragender Scherge, ein gehorsamer Untertan, aber kein Mensch mit Herz und Verstand.”

Ein ganz besonders hervorragender Scherge ist das amtierende Außenministerchen Heiko Maas, dessen Amt den UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, abwatscht wie einen Schuljungen. Schon im Mai hatte er in seinem Bericht konstatiert , dass Julian Assange psychologisch gefoltert wird und sofort entlassen werden muss: “In Deutschland wurde das Auswärtige Amt, die Regierung wiederholt darauf angesprochen, wie sie sich zu meinen Berichten stellt. Das Auswärtige Amt hat mich gestern eingeladen zu einem Treffen. Das Treffen hat stattgefunden mit der Menschenrechtsabteilung. Es war nicht besonders ergiebig. Man hat mir dort gesagt, man habe meine Berichte nach wie vor nicht gelesen.” Die Menschenrechte interessieren unseren Nato-Callboy Heiko nur, wenn sie in Russland oder China gebrochen werden: “Ich wurde wiederholt darauf hingewiesen”, so Nils Melzer, “ob nicht andere Themen wichtiger seien.” Einfach zu dumm, dass Julian Assange nicht in Moskau eingelocht ist, weil er russische Kriegsverbrechen öffentlich gemacht hat. Da könnte man Heiko und sämtliche Minister in Hochform erleben, Panzer-Uschi würde die gesamte EU-Kommission auf Trab bringen und der Dissident könnte sich kaum retten vor Asylangeboten, Professorenstellen und Regierungsjobs. So aber geben diese traurigen politischen Gestalten kein anderes Bild ab als das einer Bande von verabscheuungswürdigen Vasallen und ekelerregenden Heuchlern.