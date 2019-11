Real Game Of Thrones: “Little Michael” will die Wahlen kaufen

König Donald nennt ihn großspurig zwar am liebsten “Little Michael”, aber klein ist der Mann, den im Königreich alle als “Bloomberg” kannten, natürlich nicht wirklich, denn er hat ein Vermögen von sagenhaften 55 Milliarden Talern angehäuft. Selbst der steinreiche Donald ist verglichen damit ein armer Schlucker. Als er einst Bürgermeister der Stadt New York werden wollte, wechselte er von der Partei der “Demokraten” zu den “Republikanern”, was dank des Einparteiesystems mit zwei rechten Flügeln im exzeptionalistischen Königreich ja jederzeit problemlos möglich ist. Sofern man genug Zaster hat, um auch ohne Unterstützung aus dem Volk der Parteimitglieder und reichlich Spenden einen Wahlkampf durchzuziehen. So machte Michael seinerzeit 75 Millionen aus seiner Portokasse locker und wurde prompt Bürgermeister. So ähnlich stellt er sich das auch jetzt vor. Er ist wieder bei den “Demokraten” eingetreten und hat gleich schon mal 100 Millionen für Anti-Donald-Werbung locker gemacht. In das Rennen der Vorwahlen will er aber erst richtig einsteigen wenn an einem Dienstag im März, der “Super Tuesday” genannt wird, die großen Bundeststaaten über die Kandidaten abstimmen. Zwar galt im exzepotionalistischen Königreich schon lange die Regel, dass am Ende immer der König wird, der das meiste Geld für Wahlwerbung einsetzen kann – aber das war beim letzten Mal schon schief gegangen, als Hillary gegen Donald verlor, obwohl sie fast doppelt soviele Millionen für Reklame verballert hatte. Ob also der ultrareiche Michael trotz seines gigantischen Geldspeichers wirklich eine Chance hat, ist keineswegs ausgemacht, zumal er Donald auch noch eine wunderbare Angriffsfläche bietet, denn er ist Boss eines Imperiums von Herolden und Lautsprechern. Diese hat König Donald mit seinem Zwitschergerät ohnehin schon auf dem Kieker, weil sie angeblich unfair über ihn berichten was teilweise ja auch tatsächlich zutrifft. Wenn jetzt also ein Tycoon dieser Branche sein direkter Gegenkandidat würde hätte Donald noch viel leichteres Spiel, sich als Opfer permanenter “Fake News” darzustellen. Insofern wundert es nicht, dass er “Little Michael” seinen Wunschherausforder nennt: er hätte zwar reichlich Geld, aber ihm würde der “Zauber” fehlen.

Dieser “Zauber” geht unterdessen auch dem aktuellen Spitzenkandidaten der Demokraten, “Sleepy Joe” Biden, immer mehr ab – selbst Obama, der sympathische Friedhofsnobelpreisträger, sieht das so . Und jetzt wurden auch noch neue Dokumente freigegeben, die seine Verstrickung im Sumpf ukrainischer Korruption noch genauer aufzeigen als bisher. Die Freigabe der bisher geheimen Dokumente hatten Donalds Gegner beantragt, weil sie damit unsaubere Machenschaften von Donalds persönlichem Consigliere Giuliani, den alle nur “Rudy”nannten, beweisen wollten – aber dieser Schuß ging nach hinten los. Wie ja überhaupt dieser ganze “Impeachment” genannte Absetzungszirkus eher dem ehemaligen Vizekönig Sleepy Joe geschadet hat als dem amtierenden König mit der Eichhörnchenfrisur – auch wenn die meisten Anti-Donald-Lautsprecher die Null-Enthüllungen der Zeugenaussagen weiter als große Offenbarungen hochjubeln.

Nach den “Thanksgiving” genannten Feiertagen wollen die Demokraten nun im Parlament über das Impeachment abstimmen lassen. Wenn sie dank ihrer Mehrheit dort damit durchkommen geht das Verfahren an den Senat zur Entscheidung. Weil dort dann Donalds Partei die Mehrheit hat, können die Senatoren die Eröffnung eines Verfahrens einfach nur ablehnen, womit der Zirkus erledigt sofort wäre – oder sie könnten mit den Anhörungen beginnen und die Zeugen aussuchen, die geladen werden. Da würden dann natürlich zuerst mal Sleepy Joe und Hunter Biden gegrillt, sowie der falsche Whistleblower aus dem Lager der unsichtbaren Meister, der Donald wegen dem Ukraine-Quid-Pro-Quo angeschwärzt hatte, sodann auch dessen ehemalige Chefs, die man nur “Brennan” und “Clapper” nannte und die Hillarys “Russiagate”-Phantasien aus den Tiefen des Reichs mit Fake-Fakten bestückt hatten.

Alle diese unangenehmen Verhöre würden sich über Monate hinziehen und einen Demokraten nach dem anderen ziemlich schlecht aussehen lassen, während draußen im Lande der Kampf um Wahlstimmen auf Hochtouren läuft – und am Ende würde der Senat mit seiner Mehrheit dann gegen ein Impeachment stimmen: Punktsieg für Donald.

So scheint das der König auch selbst zu sehen, er freut sich auf dieses Match im Senat und hat sich vorsorglich – und ganz seinem Nimbus als vulgäre Dumpfbacke entsprechend, für den ihn feinsinnige “Liberale” so verachten – auf seinem Zwitschergerät schon mal kommentarlos als Heavy-Weight-Champion präsentiert. Werden die Demokraten so dumm sein, sich auf diesen aussichtslosen Fight einzulassen. Es wäre denkbar und dann wären alle bisherigen Kandidaten so beschädigt, dass am Ende doch als letzter Notnagel ein Plutokrat wie “Litte Michael” in den Ring geschickt wird. Solche Ultra-Reichen mögen die Leute im Königreich aber eigentlich nicht und wenns drauf ankommt werden sie eher eine Dumpfbacke wie Donald wählen.

Es sieht also finster aus, sowohl was die Absetzung als auch was die Abwahl von König Donald betrifft. Es sei denn, die Anti-Donald-Partei würde Kandidaten den Rücken stärken, die die Wahl mit Argumenten für eine andere Politik statt mit Impeachment und Russenzirkus gewinnen wollen – wie der alte Bernie (Krankenversicherung für alle!) und die junge Tulsi (Stop Regime-Change-Wars!) es vorhaben. Wegen dieser Forderung ist die surfende Majorin, Karate-Kämpferin und Abgeordnete der Insel Hawaii ja zur bevorzugten Zielscheibe der Hexe Hillary und diverser Kriegstreiber geworden. Zuletzt war die alten Tante New York Times “not amused” weil Tulsi sich herausnahm, bei der Debatte der Kandidaten einen weißen Hosenanzug zu tragen, wie Hillary im Wahlkampf 2016. Eine Unverschämtheit aber auch! Und falls Bernie nominiert werden sollte, will Ex-König Obama, der sympathische Friedhofsnobelpreisträger, persönlich dagegen einschreiten. So ticken sie, die sogenannten “Demokraten”: ehe sie sich für Krankenversicherung und Frieden einsetzen, nehmen sie lieber vier weitere Jahre Donald in Kauf….

Die erste Staffel des Real Game of Thrones ist als Buch erhältlich: “König Donald, die unsichtbaren Meister und der Kampf in den Thron”